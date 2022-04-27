Крым – лидер самых красивых горных маршрутов в России

Сервис бронирования жилья Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей выявил, какие горные маршруты самые живописные в России.

Фото: Новый Крым Новый Крым

По данным опроса, самые живописные маршруты для треккинга находятся в Крыму.

Более 30% активных путешественников ходят по тропам Голицына, Боткинской, Чернореченскому каньону, по Ай-Петри и другим туристическим тропам полуострова.

На втором месте – горные маршруты в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии (почти 30%).

"Бронзу" в рейтинге самых красивых горных маршрутов получили тропы в Башкирии – 11%.

Десять самых красивых горных маршрутов в России:

Крым, 32%*,

Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия 30%

Башкирия, 11%

Алтайский край и Горный Алтай, 8%

Карелия, 5%

Краснодарский край, 3%

Красноярский край, 3%

Камчатский край, 3%

Мурманская область, 2.7 %

Озеро Байкал (Иркутская область и Бурятия), 3%