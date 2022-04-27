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11 минут назад

Крым – лидер самых красивых горных маршрутов в России

Новый Крым

Сервис бронирования жилья Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей выявил, какие горные маршруты самые живописные в России.

Крым – лидер самых красивых горных маршрутов в России
Фото: Новый КрымНовый Крым

По данным опроса, самые живописные маршруты для треккинга находятся в Крыму.

Более 30% активных путешественников ходят по тропам Голицына, Боткинской, Чернореченскому каньону, по Ай-Петри и другим туристическим тропам полуострова.

На втором месте – горные маршруты в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии (почти 30%).

"Бронзу" в рейтинге самых красивых горных маршрутов получили тропы в Башкирии – 11%.

Десять самых красивых горных маршрутов в России:

  • Крым, 32%*,
  • Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия 30%
  • Башкирия, 11%
  • Алтайский край и Горный Алтай, 8%
  • Карелия, 5%
  • Краснодарский край, 3%
  • Красноярский край, 3%
  • Камчатский край, 3%
  • Мурманская область, 2.7 %
  • Озеро Байкал (Иркутская область и Бурятия), 3%

*По результатам опроса Tvil.ru

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