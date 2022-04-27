Крым – лидер самых красивых горных маршрутов в России

Сервис бронирования жилья Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей выявил, какие горные маршруты самые живописные в России.
По данным опроса, самые живописные маршруты для треккинга находятся в Крыму.
Более 30% активных путешественников ходят по тропам Голицына, Боткинской, Чернореченскому каньону, по Ай-Петри и другим туристическим тропам полуострова.
На втором месте – горные маршруты в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии (почти 30%).
"Бронзу" в рейтинге самых красивых горных маршрутов получили тропы в Башкирии – 11%.
Десять самых красивых горных маршрутов в России:
*По результатам опроса Tvil.ru