Туристы назвали лучшие дворцы в России

Путешественники рассказали, какие архитектурные сооружения в России им нравятся большего всего. Опрос проводил сервис Tvil.ru.
Лидером стал Воронцовский дворец, который располагается у горы Ай-Петри в крымском городе Алупка. Его назвали 45 % опрошенных.
Второе место занял Зимний дворец в Санкт-Петербурге – одна из самых известных достопримечательностей города, в которой находится главная экспозиция Эрмитажа.
Замыкает тройку лидеров Дворец земледельцев в Казани, построенный недалеко от кремля и набережной, пишет РИА «Новости».