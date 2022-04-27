Туристы назвали лучшие дворцы в России

Путешественники рассказали, какие архитектурные сооружения в России им нравятся большего всего. Опрос проводил сервис Tvil.ru.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Лидером стал Воронцовский дворец, который располагается у горы Ай-Петри в крымском городе Алупка. Его назвали 45 % опрошенных.

Второе место занял Зимний дворец в Санкт-Петербурге – одна из самых известных достопримечательностей города, в которой находится главная экспозиция Эрмитажа.