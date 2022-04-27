Россияне отправятся в поход на майские праздники

Российские путешественники резко заинтересовались туристическими походами на майские праздники. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-ретейлера Wildberries, передает ТАСС.

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Отмечается, что о массовом желании россиян пойти в поход в предстоящие длинные выходные говорит повышенный спрос на снаряжение для активного отдыха. Так, количество продаж инвентаря для турпоходов в период с 1 по 25 апреля 2022 года вырос на 129 процентов по сравнению с прошлым годом. Число заказов палаток увеличилось на 127 процентов, спальных мешков — на 98 процентов, треккинговых ботинок — на 148 процентов, а специальных гермомешков — на 104 процента.

Также на 106 процентов возрос спрос на снаряжение для горных походов, на 112 процентов — на надувные лодки, подходящие для сплавов средней сложности, и на 621 процент — на весла.