В Таджикистане открывают новые туристические маршруты

В Турсунзаде открыли пеший горный маршрут по Ширкентскому заповеднику. Расположен он всего в 60 километрах от столицы. Главное, ради чего приезжают сюда туристы, – настоящие следы динозавров, передает корреспондент «МИР 24» Абубакр Файзуллоев.

Фото: Мир24 Мир24

Следы динозавров можно увидеть на каменистых склонах гор Ширкентского заповедника. Их здесь более 400. Ученые утверждают, что древние ящеры оставили их более 100 миллионов лет назад.

«Чтобы эти следы сохранились, нужны были какие-то особые условия. Это была какая-то влажная равнина прибрежная, по которой динозавры шагали», – говорит доктор геолого-минералогических наук Нарима Аспанова.

Добраться до следов непросто, они расположены на высоте более 100 метров над уровнем моря. Нужно прошагать более семи километров по горному серпантину. Недавно здесь начали работать гиды: они сопровождают туристов.

«Живу здесь недалеко. Поэтому это место знаю, как свои пять пальцев. Для опытных туристов время в пути – около трех часов. Для тех, кто не привык ходить по горам, – пять-шесть часов», – отмечает гид Амирали Хаетов.

Ширкентский заповедник привлекает туристов еще и живой природой. На холмах растут десятки видов горных цветов, многие из них редко встретишь на равнине. В пути можно напиться кристально чистой воды из родников, собрать дикий лук, мяту и ревень.

«Про этот маршрут люди знали и раньше, но поднимались только опытные любители походов. Сейчас мы хотим сделать его доступным для всех. Чтобы больше людей приходили и отдыхали. Уже сегодня сюда приезжают десятки туристов из-за рубежа», – рассказал сотрудник администрации Турсунзаде Фируз Холиков.

Сегодня Ширкентское ущелье называют историко-природным парком. Его общая площадь более 300 квадратных километров. А с 1991 года у него появился статус заповедника.