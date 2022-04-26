В Петербурге – почти 100 театров. Они такие разные, что каждый найдет себе сцену по душе. Есть, как минимум, пять причин посетить театральный Петербург.
Образец нестареющей классики. Горожане ласково называют его «Александринка». Театр расположен всего в ста метрах от Невского проспекта. Поход на спектакль – это всегда праздник. И выглядеть надо соответствующе. Строгого дресс-кода нет: но для мужчин предпочтителен костюм, джинсы снисходительно прощаются, дам ждут в вечернем платье. За час до спектакля в фойе появляется первая публика. Но это – экскурсия. Ведь именно в этих стенах играла первая в России профессиональная труппа.
«Театр Александринский иногда называют домом русской драмы, потому что практически вся русская драматургия, начиная с Грибоедова, Пушкина, Гоголя, заканчивая советскими и современными драмами, впервые ставили и продолжают ставить на этой сцене», – комментирует ведущий специалист творческой исследовательской части Александринского театра Вероника Мезенцева.
В начале XIX века от зрителя требовалось немного: иметь билет, быть трезвым и опрятно одетым. Особый театральный этикет сформировался позже. Например, сдавать пальто в гардероб тоже следует по правилам. Обязательно перекиньте одежду через стойку. Это жест вежливости по отношению к сотруднику театра. Каждый спектакль «обслуживает» 17 капельдинеров. В этом театре встречают гостей статные, не молодые, ухоженные мужчины. Дань традиции.
В XIX веке посещать буфет до спектакля считалось некрасивым. Алкоголь, кстати, в то время не подавали. Те, кому была нужна рюмочка, бегали в кабачок, он располагался на площади перед театром. А в советское время попасть за столик в театре, не надев «сменку», было категорически невозможно.Сегодня переобувающихся гостей почти не заметишь. У исторического зеркала можно не просто прическу поправить, но и сделать селфи.
«Репертуарная политика театра – классика в современной трактовке. У меня очень часто, особенно люди старшего поколения, спрашивают, есть ли что-то в классической трактовке, в классической постановке, но, к сожалению, я их расстраиваю: у нас все спектакли сделаны именно в современной манере», – добавляет Мезенцева.
В российском театральном институте сценических искусств воспитывалось 80 процентов актерского цеха Петербурга. Прямо напротив входа в вуз – учебный театр. Здесь сделали свои первые шаги в профессии такие мэтры, как Аркадий Райкин, Алиса Фрейндлих, Сергей Юрский, Михаил Боярский. А также кумиры современности: Нагиев, Хабенский, Фоменко. Мастер курса Андрей Толшин уже 28 лет в театральной педагогике, но свой собственный курс взял впервые. Конкурс в театральные вузы сумасшедший. Четыре года назад мастер отобрал из 700 претендентов 17 человек.
«Те люди, с которыми у меня были очень большие проблемы, на четвертой части курса, стали играть. Думал – отчислю! Все во мне трепетало, ярость клокотала! И тут они стали играть!», – рассказывает Толшин.
Самый важный экзамен для студентов «театралки» – дипломный спектакль. Публика и не догадывается, что исполнительницу роли Шарлотты Ивановны лишь вчера ввели в спектакль.
Но есть в городе и такие театры, которые надо еще поискать. Дом кажется пряничным, на крыше живут призраки, а в мансарде, уверяют, поселилось «лучшее в мире приведение с моторчиком». В кукольном театре – «Карлсон хаус». Зал такой же маленький, как и зрители. До персонажей можно дотянуться рукой, но спектакль «Мама му» и дети и родители смотрят, затаив дыхание. За ожившими куклами не всегда можно заметить усилия актеров.
«У нас в репертуаре, примерно, треть постановок для взрослых, мне кажется, это замечательно и интересно. Театр кукол метафоричный, символичный, за каждым объектом, который есть на сцене, есть история, и ты должен наблюдать за объектом, считывать образы, думать», – объясняет директор театра «Карлсон хаус» Анна Повинская.
Настоящий руководитель театра – шутят в этих стенах – Карлсон. Он лично следит за тем, как я пытаюсь освоить искусство кукловождения.
Самые свободные нравы в театральном Петербурге царят в арт-подвале «У бродячей собаки». В 1911 году это было одноименное кабаре. Имена гостей – из учебников: Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Николай Гумилёв, Игорь Северянин, Надежда Тэффи, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников, Всеволод Мейерхольд. Всего три года просуществовало заведение, а вошло в историю.
110 лет назад это место было культовым для российской богемы. Сегодня стены украшают фотографии тех, кто тогда выходил на сцену кабаре.
«Эти двери ведут в историю, здесь находился исторический вход во втором дворе, чтобы не каждый праздношатающийся мог попасть, а только свои – проверенные. Избранные знали, где вход в настоящую бродячую собаку», – добавляет директор театра Дарья Склрярская.
В 2001-ом в культовом подвале вновь начали собираться деятели искусств. Здесь они могут позволить себе, как и век назад, творческие эксперименты и хулиганство. Вот, даже стены исписали. В том же зале, где читали свои стихи легенды, теперь практически каждый вечер выступают современные артисты.
Сюрреалистическое шествие по только очнувшемуся от зимы парку устраивает уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо». Как только маски сняты, перед зрителями появляются юноши и девушки, влюбленные в свое дело. Но период пандемии сильно ударил по частному театру.
«Я поразилась собственной труппе: театр частный, кончились деньги, и они сдали металлолом, порезали старые декорации и сдали. Бутафорский цех откликнулся, собрали старую рухлядь и на крафт-базаре мы продавали древности театра Пэжо», – рассказывает художественный руководитель театра «Странствующие куклы господина Пэжо» Анна Шишкина.
Сейчас «Странствующие куклы» запустили сбор средств – верят, что зрители поддержат их. Вот ак за веселыми масками прячутся проблемы. Спектакли коллектива такие же: начинаются как карнавал, а в конце зрители не редко смахивают слезы.