В Петербурге – почти 100 театров. Они такие разные, что каждый найдет себе сцену по душе. Есть, как минимум, пять причин посетить театральный Петербург.

Фото: мир24 мир24

Причина №1. Александринский театр

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Образец нестареющей классики. Горожане ласково называют его «Александринка». Театр расположен всего в ста метрах от Невского проспекта. Поход на спектакль – это всегда праздник. И выглядеть надо соответствующе. Строгого дресс-кода нет: но для мужчин предпочтителен костюм, джинсы снисходительно прощаются, дам ждут в вечернем платье. За час до спектакля в фойе появляется первая публика. Но это – экскурсия. Ведь именно в этих стенах играла первая в России профессиональная труппа.

«Театр Александринский иногда называют домом русской драмы, потому что практически вся русская драматургия, начиная с Грибоедова, Пушкина, Гоголя, заканчивая советскими и современными драмами, впервые ставили и продолжают ставить на этой сцене», – комментирует ведущий специалист творческой исследовательской части Александринского театра Вероника Мезенцева.

В начале XIX века от зрителя требовалось немного: иметь билет, быть трезвым и опрятно одетым. Особый театральный этикет сформировался позже. Например, сдавать пальто в гардероб тоже следует по правилам. Обязательно перекиньте одежду через стойку. Это жест вежливости по отношению к сотруднику театра. Каждый спектакль «обслуживает» 17 капельдинеров. В этом театре встречают гостей статные, не молодые, ухоженные мужчины. Дань традиции.

В XIX веке посещать буфет до спектакля считалось некрасивым. Алкоголь, кстати, в то время не подавали. Те, кому была нужна рюмочка, бегали в кабачок, он располагался на площади перед театром. А в советское время попасть за столик в театре, не надев «сменку», было категорически невозможно.Сегодня переобувающихся гостей почти не заметишь. У исторического зеркала можно не просто прическу поправить, но и сделать селфи.

«Репертуарная политика театра – классика в современной трактовке. У меня очень часто, особенно люди старшего поколения, спрашивают, есть ли что-то в классической трактовке, в классической постановке, но, к сожалению, я их расстраиваю: у нас все спектакли сделаны именно в современной манере», – добавляет Мезенцева.

Причина №2. Российский театральный институт сценических искусств

В российском театральном институте сценических искусств воспитывалось 80 процентов актерского цеха Петербурга. Прямо напротив входа в вуз – учебный театр. Здесь сделали свои первые шаги в профессии такие мэтры, как Аркадий Райкин, Алиса Фрейндлих, Сергей Юрский, Михаил Боярский. А также кумиры современности: Нагиев, Хабенский, Фоменко. Мастер курса Андрей Толшин уже 28 лет в театральной педагогике, но свой собственный курс взял впервые. Конкурс в театральные вузы сумасшедший. Четыре года назад мастер отобрал из 700 претендентов 17 человек.

«Те люди, с которыми у меня были очень большие проблемы, на четвертой части курса, стали играть. Думал – отчислю! Все во мне трепетало, ярость клокотала! И тут они стали играть!», – рассказывает Толшин.

Самый важный экзамен для студентов «театралки» – дипломный спектакль. Публика и не догадывается, что исполнительницу роли Шарлотты Ивановны лишь вчера ввели в спектакль.

Причина №3. Кукольный театр «Кардсон хаус»

Но есть в городе и такие театры, которые надо еще поискать. Дом кажется пряничным, на крыше живут призраки, а в мансарде, уверяют, поселилось «лучшее в мире приведение с моторчиком». В кукольном театре – «Карлсон хаус». Зал такой же маленький, как и зрители. До персонажей можно дотянуться рукой, но спектакль «Мама му» и дети и родители смотрят, затаив дыхание. За ожившими куклами не всегда можно заметить усилия актеров.

«У нас в репертуаре, примерно, треть постановок для взрослых, мне кажется, это замечательно и интересно. Театр кукол метафоричный, символичный, за каждым объектом, который есть на сцене, есть история, и ты должен наблюдать за объектом, считывать образы, думать», – объясняет директор театра «Карлсон хаус» Анна Повинская.

Настоящий руководитель театра – шутят в этих стенах – Карлсон. Он лично следит за тем, как я пытаюсь освоить искусство кукловождения.

Причина №4. Арт-подавал «Бродячая собака»

110 лет назад это место было культовым для российской богемы. Сегодня стены украшают фотографии тех, кто тогда выходил на сцену кабаре.

«Эти двери ведут в историю, здесь находился исторический вход во втором дворе, чтобы не каждый праздношатающийся мог попасть, а только свои – проверенные. Избранные знали, где вход в настоящую бродячую собаку», – добавляет директор театра Дарья Склрярская.

В 2001-ом в культовом подвале вновь начали собираться деятели искусств. Здесь они могут позволить себе, как и век назад, творческие эксперименты и хулиганство. Вот, даже стены исписали. В том же зале, где читали свои стихи легенды, теперь практически каждый вечер выступают современные артисты.

Причина №5. Уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо»

Сюрреалистическое шествие по только очнувшемуся от зимы парку устраивает уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо». Как только маски сняты, перед зрителями появляются юноши и девушки, влюбленные в свое дело. Но период пандемии сильно ударил по частному театру.

«Я поразилась собственной труппе: театр частный, кончились деньги, и они сдали металлолом, порезали старые декорации и сдали. Бутафорский цех откликнулся, собрали старую рухлядь и на крафт-базаре мы продавали древности театра Пэжо», – рассказывает художественный руководитель театра «Странствующие куклы господина Пэжо» Анна Шишкина.