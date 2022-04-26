Анапа откроет курортный сезон соревнованиями и ярмаркой

Несмотря на то, что фестиваль А.море фест в нынешнем году проводиться не будет, его открытие будет весьма насыщенным.

Фото: Анапское Черноморье Анапское Черноморье

С 14 по 28 мая пройдут эногастро-ярмарка, международные соревнования по триатлону IRONSTAR, мастер-классы для всех возрастов и многие другие мероприятия.

В рамках винной ярмарки свою продукцию представят лучшие винодельни и гаражисты Юга России. Торговые ряды выстроятся вдоль центральной аллеи главного городского парка, ведущей к морю.

Анапчан и гостей курорта ждут открытые дегустации и презентации новых сортов, а также возможность пополнить свои запасы популярными и редкими марками вин по привлекательным ценам.

Масштабным событием станут соревнования по триатлону IRONSTAR, которые включают морской заплыв на 1,5 км, 40 км велогонки и забег на 10 км. Организаторы ждут порядка двух тысяч спортсменов, предусмотрены женские и детские секции.

Спортивную жизнь насытят занятия йогой и фитнесом на пляже – стать их участником сможет любой желающий. Кроме того, для взрослых и детей готовят развивающие мастер-классы: интереснейшие встречи, лекции по психологии, научные шоу и другие активности.

К открытию сезона-2022 приурочена и серьёзная деловая программа, сообщают в мэрии Анапы.

«Анапа как курортный город призвана дарить своим гостям самое важное – впечатления и эмоции. И в этом году мы максимально насытили событийную программу открытия сезона культурными, спортивными, деловыми, просветительскими мероприятиями, чтобы, помимо морского и пляжного отдыха, каждый мог найти занятие по душе»,