Где в Калининграде можно будет искупаться летом

В этом году калининградцам разрешат купаться в пяти городских водоёмах, их прибрежные зоны сейчас обрабатывают от грызунов и очищают от камышей. Об этом пресс-служба городской администрации сообщает во вторник, 26 апреля.
«В ближайшее время центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области проведет лабораторные исследования воды на озёрах, где разрешено купание. На пляжи завезут песок. Туалетные кабины в местах отдыха будут установлены с 27 мая по 15 сентября. Установка адаптивного пляжа на Голубых озёрах запланирована к 15 мая»,
— добавили в мэрии.