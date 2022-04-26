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2 часа назад

Где в Калининграде можно будет искупаться летом

Клопс.Ru

В этом году калининградцам разрешат купаться в пяти городских водоёмах, их прибрежные зоны сейчас обрабатывают от грызунов и очищают от камышей. Об этом пресс-служба городской администрации сообщает во вторник, 26 апреля.

Где в Калининграде можно будет искупаться летом
Фото: pixabay.compixabay.com
С началом купального сезона отдохнуть можно будет в следующих местах:
  • озеро Пелавское,
  • озеро Карповское,
  • озеро Шенфлиз,
  • Голубые озёра,
  • карьер в Прибрежном.

«В ближайшее время центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области проведет лабораторные исследования воды на озёрах, где разрешено купание. На пляжи завезут песок. Туалетные кабины в местах отдыха будут установлены с 27 мая по 15 сентября. Установка адаптивного пляжа на Голубых озёрах запланирована к 15 мая»,

— добавили в мэрии.

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