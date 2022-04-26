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1 час назад

В России появятся новые отели и гостиницы

Вечерняя Москва

В России активно продолжается процесс обеспечения туристической инфраструктурой популярные внутренние направления. Об этом рассказал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

В России появятся новые отели и гостиницы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он отметил, что два года назад в России была создана корпорация «Туризм.РФ», основная задача которой развитие инфраструктуры – в первую очередь, объектов размещения в регионах. В настоящее время существует необходимость ускорить этот процесс.

— Если раньше, условно говоря, в год сдавалось десять отелей по России, то теперь речь должна идти о 25-30. Конечно, есть куда расти, но в этом году ожидается прирост,

— отметил Осауленко в комментарии НСН.

Он отметил, что например, на Камчатке в настоящее время нет ни одного пятизвездочного отеля. Но к 2023 году должны построить две гостиницы такого уровня.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о самых популярных у туристов функциях Russpass. Лидирующей функцией сервиса стало прямое бронирование номеров в отелях. Для того чтобы выбрать гостиницу, следует открыть главную страницу сайта и зайти в раздел «Отели». Там понадобится задать параметры поиска: город, в котором находится гостиница, даты поездки, число гостей.

Отдых в России,Александр Осауленко,Наталья Сергунина,
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