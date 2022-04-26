В России появятся новые отели и гостиницы

В России активно продолжается процесс обеспечения туристической инфраструктурой популярные внутренние направления. Об этом рассказал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Он отметил, что два года назад в России была создана корпорация «Туризм.РФ», основная задача которой развитие инфраструктуры – в первую очередь, объектов размещения в регионах. В настоящее время существует необходимость ускорить этот процесс.

— Если раньше, условно говоря, в год сдавалось десять отелей по России, то теперь речь должна идти о 25-30. Конечно, есть куда расти, но в этом году ожидается прирост,

— отметил Осауленко в комментарии НСН.

Он отметил, что например, на Камчатке в настоящее время нет ни одного пятизвездочного отеля. Но к 2023 году должны построить две гостиницы такого уровня.