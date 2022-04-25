В Анапе обнаружены дешевые отели на «все включено»

Многие туристы считают организованный отдых на российских курортах неоправданно дорогим. Однако специалисты это опровергают цифрами.

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Сейчас в преддверии майских праздников можно найти вполне качественные отели, работающие по системе «все включено» – от 1700 руб. в сутки на человека, уверена Оксана Булах, коммерческий директор туроператора АЛЕАН. Она приводит примеры. За эти деньги можно разместиться в стандартном номере санатория «Парус». Неделя отдыха с 1 по 8 мая обойдется за 24 тыс. руб. на двоих с питанием all inclusive. Путевку в санаторий «Родник» 3* можно приобрести за 2900 руб. в сутки. Восемь дней на двоих будут стоить 40 тыс. руб., включая лечение.

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«Несмотря на то что это трехзвездочные объекты, совершенно не стыдно предложить их туристам, которые имеют опыт отдыха в отелях аналогичного уровня за границей и могут сравнивать»,

– говорит специалист.

В пример относительно низких цен при уровне качества, соответствующем звездности, обычно приводят комплекс La Melia 4* на первой линии от моря. Он также работает по системе «все включено», причем пакет предложений значительно шире стандартного. Родителям с ребенком от 5 до 12 лет номер обойдется в 7200 руб. в сутки. Итого недельное размещение с 3 мая можно забронировать примерно за 50 тыс. руб. на семью.

«С июня минимальная стоимость отдыха в 3* поднимется до 2600 руб., а в 4* – до 3700»,

– говорит Оксана Булах.

По мнению специалистов, ценообразование на российских курортах будет зависеть от того, останутся ли закрытыми аэропорты на юге. Пока цены держатся в пределах прошлого года в тех локациях, куда невозможно долететь прямым рейсом. Но майские праздники не показательны, сезон на черноморских курортах начинается в июне. Вероятно, тарифы будут корректироваться ближе к лету.

Пока же специалисты не видят резких колебаний спроса и отказов от забронированного отдыха. Наибольший интерес туристы проявляют именно к объектам all inclusive. «Клиенты хотят, чтобы в отеле было несколько бассейнов, баня, сауна, хаммам и другая инфраструктура, при этом важно, чтобы было недорого. Особым спросом пользуются гостиницы среднего уровня – 3–4*», – говорит руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

В администрации Анапы заявили, что в этом году сезон открывается на месяц раньше обычного, а средняя загрузка отелей в мае составит около 90%.