В Крыму хотят создать тур-маршрут по европейским стандартам

Власти Крыма захотели создать туристический треккинговый маршрут, который будет оборудован по европейским стандартам. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернандского Игорь Вахрушев.

По его словам, «Большая крымская тропа» позволит сделать путешествия по полуострову безопаснее. Ее длина составит 200 километров.

«Это должна быть оборудованная тропа со всеми указателями, то есть по европейским и мировым аналогам треккинговых троп»,

— рассказал Вахрушев.

Специалист подчеркнул, что Крым считается относительно безопасным местом для путешествий, но даже самые опытные путешественники могут потерять бдительность, любуясь красотами полуострова.