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2 часа назад

В Крыму захотели создать новый туристический маршрут по европейским стандартам

Lenta.ru

Власти Крыма захотели создать туристический треккинговый маршрут, который будет оборудован по европейским стандартам. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернандского Игорь Вахрушев.

В Крыму хотят создать тур-маршрут по европейским стандартам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, «Большая крымская тропа» позволит сделать путешествия по полуострову безопаснее. Ее длина составит 200 километров.

«Это должна быть оборудованная тропа со всеми указателями, то есть по европейским и мировым аналогам треккинговых троп»,

— рассказал Вахрушев.

Специалист подчеркнул, что Крым считается относительно безопасным местом для путешествий, но даже самые опытные путешественники могут потерять бдительность, любуясь красотами полуострова.

В связи с этим он порекомендовал воздержаться от одиночных маршрутов и всегда регистрировать свое путешествие в МЧС.

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