Стали известны места для отдыха на природе в Москве

Пикники и отдых на природе — традиционный для многих россиян способ провести майские выходные. Где в Москве разрешено жарить шашлыки и какие правила следует при этом соблюдать, рассказывает «Вечерняя Москва».

Фото: Национальная Служба Новостей Национальная Служба Новостей

Официально в столице можно выходить на пикник во все городские парки и скверы, за исключением заповедных зон и коммерческих участков, где такой отдых запрещен. При этом использование мангала и разжигание костра допустимо не во всех столичных парках и лишь в специальных зонах для пикника. Список таких территорий размещен на Портале открытых данных Правительства Москвы.

Во всех зонах для пикника есть столы и скамейки, песок, противопожарный мангал, мусорные баки, некоторые точки оборудованы Wi-Fi и туалетами. Кроме того, за отдельную плату можно арендовать крытую беседку.

За разжигание костров или использование мангалов в неположенных местах нарушителей ожидает штраф в размере до 5000 рублей. Такая же санкция предусмотрена за поджог хвороста, травы и других легко возгораемых материалов. Также в столичных парках запрещено употреблять алкоголь и находиться в состоянии алкогольного опьянения, за нарушение этих правил придется заплатить штраф от 500 до 1500 рублей.