Хостелы: где остановиться в городах Северного Кавказа

Северный Кавказ готовится к наплыву туристов — открываются отели на любой вкус и кошелек. Вот гайд для путешественников по самым недорогим, но достойным местам для ночевок — хостелам.

Махачкала

Видео дня

Хостел «Чердак» в Махачкале принимает гостей уже четвертый год. Здесь останавливаются обычно те, кто едет в горы или уже вернулся и хочет перед отъездом домой прогуляться по столице Дагестана. Одновременно хостел может принять до 22 человек.

— У нас раздельное проживание мужчин и женщин. В хостеле есть восьмиместная мужская и аналогичная женская комнаты. Еще есть шестиместный номер, он используется как запасной при заполнении других номеров. Санузлы тоже разделены на мужской и женский, — рассказывает администратор хостела Заира.

За 600 700 рублей в сутки для каждого гостя предусмотрены индивидуальные розетки с USB и светильник внутри спального места, прикроватные шторки, которые скроют вас от чужих глаз, постельное белье, полотенце, в саше гель для душа и шампунь.

— У каждого гостя имеется по два шкафчика — для одежды и чемодана, которые запираются на электронный замок ключом-браслетом. Есть оснащенная всем необходимым кухня и комната отдыха с большим телевизором. Конечно же, кондиционеры в каждой комнате и бесплатный wi-fi, — перечисляет Заира.

За дополнительную плату отдыхающие могут воспользоваться стиральной машинкой, приобрести тапочки и выпить кофе. За 200 рублей можно позавтракать сэндвичами с чаем или с кофе.

Дербент

«Этнохостел» в Дербенте открыли в 2019 году на средства гранта молодежного форума «Машук», и он уже успел принять множество туристов.

— Всего у нас 32 койко-места. Стоимость проживания — 700 рублей в сутки. Пока есть общие номера и отдельно женские. Но, если нужно будет, в один номер можем заселить только мужчин, — объясняет руководитель проекта Ислам.

За отдельную плату туристы могут заказать завтрак, а еще поучаствовать в мастер-классах по ковроделию и кулинарии.

Как найти эту точку? С помощью соцсетей и на Яндекс- и Google-картах.

Грозный

В грозненском «Эко-хостеле» можно разместиться в четырех- и семиместных номерах. Стоить это будет 700 и 600 рублей с человека. Предусмотрены и VIP-номера — на двоих. Стоимость такого номера — 2000 рублей. Одновременно здесь могут принять сорок постояльцев. В каждом номере кондиционер, есть фен.

— Бесплатная стирка, вода в кулере, бесплатная консультация: где поесть, куда поехать и что посмотреть, — рассказывает администратор Малик.

Завтраков нет.

Искать «Эко-хостел» нужно на сервисе объявлений «Авито» и Яндекс- и Google-картах.

Назрань

Гостевой дом «Бейни» расположен в частном секторе столицы Ингушетии. Тут тихо, зелено в сезон и при этом хостел находится близко к центру, уверяет его хозяин Назир.

— Одновременно можем принять 25 человек. Цены очень демократичные: 500 600 рублей с человека за место в пятиместном номере. Есть и двухместное размещение — 700 рублей с человека.

За 150 рублей по предварительному заказу туриста накормят традиционным ингушским завтраком: домашними яйцами, маслом, сыром, а также заварят ароматный чай на травах или сделают кофе. Есть все условия и для самостоятельного приготовления пищи.

Гостевой дом пока представлен только на Google-картах.

Владикавказ

В прошлом году братья Эмиль и Шамиль открыли первый в Северной Осетии капсульный хостел Baltson. Капсульный — это когда в общем номере уединенные спальные места-ячейки расположены друг над другом.

— Это веяние пришло к нам из Японии. Думаю, в скором времени люди привыкнут. Уже оставляют отзывы, что это лучше, чем обычные хостелы, где кровати расположены как в казармах. Задвинул шторку — и у тебя свое пространство, что угодно можно делать. В каждой капсуле — вентиляция, освещение, вешалка для полотенца, которые мы, кстати, предоставляем. Капсулы у нас нестандартные: не обычные 90 сантиметров в ширину, а где-то 130. Никакого дискомфорта нет, все довольны, — объясняет Шамиль.

Два номера рассчитаны на десять и шесть человек. К услугам гостей две душевые, два туалета, три раковины. Чай и кофе наливают бесплатно. На ресепшене есть микроволновка, кулер, холодильник, телевизор.

Завтрак не включен, но на первом этаже есть кафе, где можно бюджетно позавтракать и пообедать.

Стоимость размещения — 600 рублей с человека.

Забронировать место в хостеле можно в соцсетях и с помощью агрегаторов.

Нальчик

Гостей Нальчика уже почти пять лет встречает единственный в городе хостел «Тепличный». Все это время цена остается неизменной — 500 рублей с человека.

Есть несколько номеров отдельно для женщин и отдельно для мужчин, а также семейный номер, рассчитанный на двух-четырех человек.

— Завтраков у нас нет, но можно готовить самому, есть плита, холодильники, микроволновая печь, чайники, а на улице при выходе — столовая, — говорит хозяин «Тепличного» Давлет.

Данные о хостеле можно найти на сайтах бронирования и интернет-картах.

Кисловодск

Бюджетно остановиться в курортном городе можно в хостеле Sun House. Работать он начал с осени 2021 года. Заведение, способное принять 150 человек одновременно, занимает два этажа высотного здания в центре Кисловодска. Номера рассчитаны на прием от двух до восьми человек. Стоимость проживания начинается от 900 рублей с человека. Не забывайте про курортный сбор — это еще плюс 50 рублей в сутки.

— В каждом номере свои санузлы с душем. Во всех номерах столы, стулья, чайники, посуда. Всем выдаем полотенца и, естественно, постельное белье. В санузлах мыло и туалетная бумага. Холодильники тоже во всех номерах. В коридоре для общего пользования гладильная доска, утюг, микроволновая печь, телевизор, — перечисляет администратор Марина.

Рядом с хостелом находится спа-комплекс: бассейн, сауна и хамам, тренажерный зал, кафе. Скоро откроется столовая.