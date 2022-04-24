Россиянка описала тур в Калмыкии словами «как будто в другой стране»

Побывавшая в Калмыкии российская туристка Светлана Давыдова сравнила поездку в буддийскую республику с посещением другой страны. Впечатлениями от путешествия она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен» .

По словам россиянки, целью ее поездки в Калмыкию было цветение тюльпанов — ежегодно в конце апреля в степи начинают распускаться дикие тюльпаны. Туристка предупредила, что застать явление трудно, так как растения цветут всего лишь 10 дней в году, при этом начало периода сложно заранее предугадать из-за погодных условий. Тем не менее автор блога заверила, что в республике проводится большое количество других народных гуляний, ярмарок и фестивалей.