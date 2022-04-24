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1 час назад

Россиянка побывала в Калмыкии и описала тур словами «как будто в другой стране»

Lenta.ru

Побывавшая в Калмыкии российская туристка Светлана Давыдова сравнила поездку в буддийскую республику с посещением другой страны. Впечатлениями от путешествия она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка описала тур в Калмыкии словами «как будто в другой стране»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам россиянки, целью ее поездки в Калмыкию было цветение тюльпанов — ежегодно в конце апреля в степи начинают распускаться дикие тюльпаны. Туристка предупредила, что застать явление трудно, так как растения цветут всего лишь 10 дней в году, при этом начало периода сложно заранее предугадать из-за погодных условий. Тем не менее автор блога заверила, что в республике проводится большое количество других народных гуляний, ярмарок и фестивалей.

«Отличный вариант, не выезжая из России оказаться как будто в другой стране. Хотя и язык вроде русский, и границу не пересекала, но очень уж самобытное место. Даже за три дня, что я там была, впечатлений получила массу»,

— такими словами описала свои эмоции россиянка.

Так, туристке удалось побывать на фестивале мяса Махан фест — девушка призналась, что нигде она не видела такого культа национальной мясной кухни и такого количества разных блюд из баранины. Кроме того, путешественница обратила внимание, что в Калмыкии находится большое количество буддийских святынь, например «Одинокий тополь» или самый большой в Европе буддистский храм.

Отдых в России,Светлана Давыдова,
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