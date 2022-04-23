В регионах Кавказа готовятся к наплыву туристов

На отдых в горы. Поток туристов в регионы Кавказа за три месяца вырос почти на треть. При этом цены на некоторых местных курортах остались почти на уровне прошлогодних. Как добраться и что посмотреть, рассказала корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова.

Фото: Мир24 Мир24

Из Нижнего Новгорода, Новосибирска, Челябинска и Омска. Один из крупнейших аэропортов российского юга – «Минеральные Воды» – выполняет больше 30 внутренних и зарубежных рейсов. А в летнем расписании появятся новые направления: в Анталью, Сыктывкар и Иркутск.

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С майских праздников и до конца лета в аэропорту ждут тысячи туристов. Готовятся встретить гостей и кавказские курорты. Из аэропорта добраться до Домбая, Архыза, Приэльбрусья или санаториев Ставропольского края можно на такси. Время в пути в зависимости от направления займет от полутора до трех часов. Если надо сэкономить, то можно доехать до автовокзала Минеральных Вод и там выбрать нужный автобус.

С прошлого сезона в здравницах Ставрополья цены выросли на 15-20%, но весь фонд путевок на лето в крае раскуплен. Любовь Иванова уверена, что отдых стоит того. Днем по будням – лечебные процедуры, а в выходные – путешествие в горы.

«Вот я сейчас выезжаю с санатория Лермонтова. Он полностью забит под завязку. Путевка мне обошлась в 68 тысяч, это на две недели. Но у меня номер был одноместный и «комфорт». Кому по бюджетное, там гораздо дешевле можно найти», – поделилась отдыхающая Любовь Иванова.

В Кабардино-Балкарии цены на путевки пока держатся на уровне прошлогодних. Повышать их не планируют и на лето.

«Средняя стоимость отдыха варьируется в пределах 2 тысяч рублей. Это 1300 до 3500-3700 за пребывание на курорте одного человека. В стоимость путевки входит, конечно же, проживание, экологическое питание трех-четырехразовое. Это полный пансион в зависимости от того, какой график назначается специалистами – и врачебный осмотр, и диагностика, и соответственно огромное количество лечебно-оздоровительных процедур», – рассказала руководитель направления по связям с общественностью и СМИ Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии Ольга Погребняк. Для отдыхающих курортного Нальчика подготовили новые экскурсионные маршруты. Кроме Приэльбрусья, Голубых озер и водопадов, желающих доставят на парадром Чегем или отправят на джип-туры по ущельям Черека и Безенги.