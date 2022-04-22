Чем Кубань будет удивлять туристов

Туристы смогут попасть на свадьбу как в Лас-Вегасе, устроить гонки на яхте и позавтракать в винограднике, отдыхая на Кубани. О новинках туристического сезона рассказали в администрации Краснодарского края.
«Каждый сможет побывать на кубанской свадьбе, испытать на себе роли жениха, невесты в турпрограмме «Веселье в Ясенях»
– сообщает администрация Краснодарского края.
Кроме того, можно будет сыграть роль тещи или свата. Такую нобычную туристическую программу реализуют в Ясенской Переправе.
Новинками туристического сезона 2022 года станут также гонки на яхтах в Геленджике 1-2 мая, экскурсии с дегустациями от виноделен.
В Геленджике можно будет увидеть артиллерийскую «Батарею капитана Челака №714» времен Великой Отечественной войны. С объектом турпоказа связана история освобождения Черноморского побережья от фашистов.
В Анапе винодельня «Скалистый берег»новый детский анимационный маршрут, а также программу для взрослых «Казачий переполох».
1 мая в Краснодарском крае стартует туристический сезон, будут работать 600 объектов турпаказа уже в майские праздники. Будут рабоатать 10,7 тысяч отелей и гостиниц и 537 благоустроенных пляжей.
Пока все аэропорты в Краснодарском крае не работают, кроме воздушной гавани в Сочи. Сохранилось железно дорожное сообщение, ходят автобусы.