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1 час назад

Чем Кубань будет удивлять туристов

РИА "ФедералПресс"

Туристы смогут попасть на свадьбу как в Лас-Вегасе, устроить гонки на яхте и позавтракать в винограднике, отдыхая на Кубани. О новинках туристического сезона рассказали в администрации Краснодарского края.

Чем Кубань будет удивлять туристов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Каждый сможет побывать на кубанской свадьбе, испытать на себе роли жениха, невесты в турпрограмме «Веселье в Ясенях»

– сообщает администрация Краснодарского края.

Кроме того, можно будет сыграть роль тещи или свата. Такую нобычную туристическую программу реализуют в Ясенской Переправе.

Новинками туристического сезона 2022 года станут также гонки на яхтах в Геленджике 1-2 мая, экскурсии с дегустациями от виноделен.

В Геленджике можно будет увидеть артиллерийскую «Батарею капитана Челака №714» времен Великой Отечественной войны. С объектом турпоказа связана история освобождения Черноморского побережья от фашистов.

В Анапе винодельня «Скалистый берег»новый детский анимационный маршрут, а также программу для взрослых «Казачий переполох».

1 мая в Краснодарском крае стартует туристический сезон, будут работать 600 объектов турпаказа уже в майские праздники. Будут рабоатать 10,7 тысяч отелей и гостиниц и 537 благоустроенных пляжей.

Пока все аэропорты в Краснодарском крае не работают, кроме воздушной гавани в Сочи. Сохранилось железно дорожное сообщение, ходят автобусы.

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