«Кавказская Швейцария»: 4 места в России, о которых вы могли не знать

Планировать отпуск за границей в последнее время все труднее, однако вполне можно выбрать места на родине, где ни вы, ни ваши друзья еще не были. В России множество мест, которые поразят своей красотой и спокойствием, как раз то, что нужно, чтобы снять накопившийся на первые месяцы года стресс. Мы собрали довольно необычные места, которые стоит рассмотреть всем, кто еще точно не знает, куда отправится с семьей этим летом.Как вам такая идея — посетить пустыню, затерянную среди ледяных массивов? Звучит заманчиво. Такое место есть в Забайкалье. Специалисты называют такое явление природной аномалией, но эту «аномалию» стоит увидеть своими глазами. Это настоящая пустыня, где вместо верблюдов можно легко встретить оленей и настоящие северные деревья на редких клочках земли. Если вы ищите место для небанальной фотосессии, обязательно обратите внимание.

Фото: PEXELS.COM PEXELS.COM

Вулкан Креницына

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Увидеть действующий вулкан — дорогого стоит. Кстати, вулкан Креницына, который расположен на Курильских островах, является самым большим в мире, кроме того, он находится внутри другого вулкана, что придает ему еще больше загадочности. Вы сможете своими глазами увидеть огромное озеро, которое смыкается вокруг его зеленой верхушки. Можете быть уверены, что таких фото из отпуска не будет больше ни у кого.

Долина привидений

Переносимся в Крым. Если в ваших планах есть поездка на море, почему бы не совместить приятное с интересным и не отправиться с настоящую Долину привидений? Дети будут просто в восторге. Конечно, никаких привидений здесь нет, однако камни своеобразной формы, окутанные утренним туманом, создают впечатление мистического присутствия. В этой части Крыма очень распространены не только классические туристические прогулки, но и конные туры. Путешествие довольно изматывающее, но невероятно захватывает, пока вы будете слушать легенды региона от опытного гида.

Кезенойам