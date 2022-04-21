Весна и автопутешествия по России: Северная Осетия и Ингушетия

Очевидно, что ввиду ряда международных событий последних лет выбор у россиян, куда поехать на праздники, в отпуск и просто на выходные, не столь велик, как это было, например, в допандемийный 2019 год. Хотя можно рассуждать и от обратного — выбор очень большой, потому что Россия занимает 1/8 территории суши всей планеты. Природа страны, как и культура, разнообразна и интересна. Можно открыть для себя немало прекрасных мест с расчетом на совершенно разный кошелек. И начну я, пожалуй, с путешествия по Северному Кавказу. Едем в горы?

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Кирилл Кухмарь/ТАСС

Однако Северный Кавказ — это Ставрополье и еще шесть очень разных национальных республик. Стоит учитывать, что объехать весь регион за один раз не получится (если вы, конечно, не отправляетесь в путь на пару месяцев): слишком много ощущений, новых встреч, чистого горного воздуха и вкуснейшей еды. На этот раз я подробнее остановлюсь на маршруте, который открыл для себя совсем недавно: по Северной Осетии и Ингушетии. А в качестве базы выберу Владикавказ — гостеприимную, очень уютную столицу Республики Северная Осетия — Алания. Кстати, название города со значением "владей Кавказом" очень точно отражает его характер: бывшую русскую крепость многие путеводители называют воротами в колоритный мир кавказской культуры и потрясающей по красоте природы. Имя было дано крепости по протекции Павла Потемкина и утверждено указом Екатерины II в 1784 году, когда и была заложена крепость.

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Как добраться не на авто

С одной стороны, Владикавказ находится в самом центре Северного Кавказа, с другой — это один из самых доступных (с точки зрения транспорта) городов региона. Добраться до столицы Северной Осетии можно по воздуху и наземными видами транспорта. Самый комфортабельный и быстрый способ — прилететь на самолете (время в пути займет около трех с половиной часов). Также можно доехать поездом: Владикавказ является финальной станцией Северо-Кавказской железной дороги (открыта в 1875 году). Из столицы России ходит фирменный поезд "Осетия" (время в пути — 36 часов). Кроме того, есть вариант добраться до Владикавказа на автобусе.

Если вы планируете объехать важнейшие и самые красивые достопримечательности республик, то советую обратить внимание на прокат авто. Эту услугу в столице Алании предлагают десяток фирм (видимо, очень востребована) и множество частников. Среди бюджетных предложений, например, за сутки аренды Lada Granta просят 1 500 рублей, Renault Duster — 2 500. Чаще всего требуется еще оставить залог — как правило, 10 тыс. рублей. Можно, конечно, заказать и люксовый лимузин, в том числе и Rolls-Royce — с водителем и, наверное, охраной… Но если вы собираетесь съезжать с основных трасс, то для дорог с местными особенностями рельефа все-таки больше подойдут Duster или Niva — любой кроссовер или внедорожник. В целом же по качеству дороги на Кавказе неплохие, и для перемещения по республикам подойдет и седан, и хетчбэк. Главное, чтобы автомобиль был в хорошем состоянии и имел обычный "дорожный" комплект вроде запаски, набора инструментов и так далее.

Для истинных же любителей путешествий я предлагаю приехать на Северный Кавказ на своем автомобиле. Расстояние от Москвы до Владикавказа составляет порядка 1800 км, сначала по магистрали М-4 "Дон", затем по автодороге Р-217. Для одного водителя перегон лучше разбить дня на два.

Автопутешествие до Владикавказа

День первый — перегон по трассе "Дон". В отпускной сезон это самая востребованная (и соответственно, самая загруженная) российская магистраль. И хотя она отвечает в целом самым современным требованиям (и ежегодно ремонтируется, расширяется, реконструируется), от возникновения летних пробок это ее не освобождает — например, в августе здесь проходит ежесуточно свыше 100 тыс. автомобилей! Поэтому, если вы собираетесь тронуться в путь из российской столицы или ее окрестностей, не стоит планировать выезд на вечер пятницы или утро субботы — попадете в основной поток и соберете все возможные пробки.

Трасса М-4 является скоростной — разрешенная скорость составляет 110 км/ч с повышением на некоторых участках до 130 км/ч. На дороге довольно много камер фотовидеофиксации и экипажей ДПС. Стоит учитывать, что она платная — летом примерно 2 200 рублей. Бесплатная альтернатива формально есть, но, на мой взгляд, так вы потеряете больше времени и сил. Напоминает езду по Старокаширскому шоссе или попытку летом пересечь из конца в конец Воронеж через центр. Так что проще (да и по итогу дешевле) одолжить или приобрести транспондер и строить путь по М-4. Кстати, кто не знал, уточню — скидку при проезде по этому технологичному гаджету отменили с прошлого года, но зато можно без очереди (и без остановки) проезжать пункты взимания платы через специальные ворота.

Место для ночлега на пути во Владикавказ не обязательно планировать заранее: сейчас вдоль трассы огромное количество мотелей и гостиниц. То же самое касается АЗС, столовых и кафе.

Второй день — трасса "Кавказ". Это, пожалуй, самый красивый участок дороги. Трасса начинается у станицы Павловская в Краснодарском крае и ведет через Ставропольский край и Кабардино-Балкарскую Республику.

Далее от Беслана нужно повернуть на Военно-Грузинскую дорогу, проехать еще каких-то 20 км — и вот он, Владикавказ.

Алания: история и современность

Предки нынешних осетин жили в этих местах еще за тысячу лет до нашей эры. В привычном нам понимании история Владикавказа началась со строительства крепости в 1784 году, которая прикрывала вход в Дарьяльское ущелье и контролировала Военно-Грузинскую дорогу. За два с половиной века город менял название несколько раз: последние две смены были до Великой Отечественной войны и после — Орджоникидзе, Дзауджикау. Сегодня столица Северной Осетии — уже не военная крепость (она, к сожалению, не сохранилась), а культурный и туристический центр Северного Кавказа, солнечный и очень гостеприимный город.

Лучшее время для поездок сюда, на мой взгляд, — межсезонье (апрель-май и сентябрь-октябрь). Путешествие по Владикавказу и окрестностям, походы по Северной Осетии и Ингушетии будут максимально комфортными, ведь летом бывает очень жарко. Хотя в горах в это время ощущается освежающая прохлада.

Прежде всего стоит подняться на Столовую гору (высота — 3 тыс. м) — она изображена на гербах Владикавказа и Республики Ингушетия: стоит на границе между двумя регионами. На горе находится множество святилищ разных времен, древнейшие из них датированы IV–VIII веками. Дорога от Владикавказа на автомобиле займет примерно 40 минут, а дальше нужно будет пройти пешком: на склонах проложено несколько удобных троп. Для восхождения не требуется специального снаряжения и физической подготовки, но лучше запастись водой и, например, знаменитыми осетинскими пирогами: прогулка может занять несколько часов, ведь вряд ли вы сможете не разглядывать подолгу виды, которые будут открываться практически с каждым шагом.

Есть что посмотреть и в самом городе. Центральная улица Владикавказа, проспект Мира, стала главной прогулочной зоной еще в XIX веке. Здесь и Национальный музей республики, и Художественный музей имени Туганова, фонтан Нарт Сослан, памятник осетинскому поэту Косте Хетагурову, армянская церковь Сурб Григор Лусаворич. Увидите особняки и дома, которые богатые местные промышленники и купцы построили в XIX — начале XX века.

Модными прогулочными городскими зонами также являются набережная реки Терек и (на противоположном берегу) Парк культуры, который состоит из двух террас. На верхней обустроены тихие тенистые аллеи с деревьями, высаженными еще в позапрошлом веке. Нижняя терраса представляет собой систему прудов с островками и мостиками. Современная часть парка — это зона с аттракционами и кафе.

Но ни в коем случае нельзя оставаться лишь в городе. Ведь Северный Кавказ, особенно для жителей Центральной и Западной России, это прежде всего смена горизонта и природного ландшафта. Предлагаю отправиться на Мидаграбинские водопады — группа каскадных водопадов, падающих с огромной высоты в удивительно красивом ущелье. А Большой Зейгалан считается одним из самых высоких водопадов мира (750 м). Местная легенда гласит, что желания, загаданные вблизи этого водопада, сбываются… Но только если человек имеет чистые помыслы.

Недалеко от горного селения Даргавс вы найдете исторический объект "Город мертвых". Со стороны он и правда напоминает маленький городок: за стеной расположились небольшие домики, покрытые темной черепицей. В действительности же это своеобразное кладбище. Каждый "домик" — это семейный склеп. Захоронения относятся к XIV — XVIII векам. Место сакральное, и поэтому сюда ведут многие туристические маршруты. А экскурсоводы непременно расскажут вам не одну легенду этих мест.

Неподалеку также находится Кармадонское ущелье — удивительно красивое и одновременно опасное место (дорога проходит на высоте 1 км над уровнем моря). Печальную известность ущелье приобрело в 2002 году после схода лавины с ледника Колка, которая в одночасье похоронила под собой поселок Верхний Кармадон и 120 человек, в том числе съемочную группу Сергея Бодрова. Сегодня ведется строительство новой дороги в объезд опасной территории, так как ледник считается "пульсирующим" и может вновь начать двигаться.

Аланский Успенский монастырь — это самый высокогорный православный монастырь (а также самый южный на территории России). Он находится в живописной долине у реки Фиагдон, в которой можно поймать форель. Со смотровой площадки перед монастырем открывается прекрасный вид на долину. Это действительно нужно видеть.

Еще одна знаковая местная достопримечательность — замок "Фрегат" в селе Ханаз в Дигорском ущелье. Это редкий сохранившийся образец горного зодчества XIV–XVI столетий, который расположен на высоте 2 тыс. м над уровнем моря. Замок состоит из жилой башни и пристроек, и даже сегодня вид у замка грозный и величественный. Он действительно напоминает фрегат, упорно рассекающий волны.

Стоит же проехать всего 20 км от Владикавказа на юг по Военно-Грузинской дороге, как попадаешь в другую удивительную северокавказскую республику — Ингушетию.

Несмотря на то что существенная часть дорог в этих регионах проходит по горной местности, никакой специальной подготовки для автомобиля не требуется. Основные дороги, ведущие к главным достопримечательностям Алании и Ингушетии, асфальтовые. Да, чтобы преодолеть, например, последний километр до мемориала погибшим в Кармадонском ущелье, придется съехать на грунтовку, но в более-менее сухие дни проедет любой автомобиль. Либо это небольшое расстояние можно пройти пешком, любуясь видами.

Страна орлов

Эта небольшая по размерам (и самая молодая), но очень живописная республика Северного Кавказа, на гербе которой изображен орел — символ благородства и мужества, мудрости и верности. На мой взгляд, она меньше остальных раскручена как туристическое направление, но, уверен, потенциал у нее большой: потрясающей красоты горы, ущелья, водопады, природные заповедники и целебный воздух, башенные комплексы, монастыри, храмы, строятся новые курорты, отели, открываются горнолыжные трассы.

Я проехал по территории этой республики всего несколько десятков километров, но понял — хочу вернуться, а может, еще и не раз. Тем не менее мне удалось побывать в эту поездку на территории государственного природного заповедника "Эрзи", где встречаются самые разные ландшафты: леса переходят в горные альпийские луга, а выше — в ледники... Также можно увидеть Ляжгинский водопад, курганы и святилища.

К заповеднику примыкает территория нового курорта "Армхи", который расположен на высоте 1 500 м и откуда открывается потрясающий вид на Джейрахское ущелье. Здесь же вы найдете современный отель, несколько ресторанов, две лыжные трассы с подъемником, сможете отправиться в пешеходные прогулки и джип-туры, посетить веревочный парк.

Визитной карточкой Ингушетии, видимо, являются башни, которые традиционно строились на вершинах гор и в ущельях (словом, в самых труднодоступных местах). Башни некогда не только защищали от непрошеных гостей, но и позволяли экономить пригодную для посевов землю. Причем ингушские зодчие возводили жилые, храмовые и оборонительные постройки не только в своих родных местах, но и далеко за их пределами: в Грузии, Осетии и Чечне. Строили на века: многие ингушские башенные комплексы сохранились до наших дней.

Я, правда, побывал только в одном — башенном комплексе "Эрзи". Простые по форме, но при этом поражающие монументальностью и суровым изяществом постройки возвели на южной оконечности горы Джарлам (над современным поселком Ольгети). В историко-архитектурный комплекс входит 32 башни (жилые и боевые), хозяйственные постройки и остатки крепостной стены. Самые высокие каменные оборонительные строения — боевые башни "воу" — достигают в высоту 28 м и имеют пять-шесть этажей. Для их строительства требовалось не только высокое мастерство, но и точный инженерный расчет: в этом сейсмоопасном районе почти 30-метровые башни стоят уже по 700 лет.

О вкусах не спорят

Конечно же, отдельного упоминания заслуживает местная кухня. Осетинскую мы все же знаем в большей мере — кто не пробовал знаменитых осетинских пирогов! Делают их из дрожжевого теста. Причем у каждой хозяйки (в каждом кафе, ресторане) есть свой фирменный рецепт. Начинка также может быть самой разной: картофель, мясо, сыр, листья свеклы, тыква, капуста, черемша…

Еще одно важнейшее местное блюдо — отварное в казане мясо (говядина или баранина), которое приправляется острым сметанным соусом. Как и на всем Кавказе, в Осетии также любят шашлык, причем из разных видов мяса (говядина, баранина, птица). Далеко за пределами Алании известны осетинские сыры, которые можно приобрести напрямую у изготовителей на рынке Владикавказа, как и выпить стаканчик свежевыжатого гранатового сока или закупиться местными орехами и сухофруктами.

Самое фирменное ингушское блюдо — дулх-халтам, которое представляет собой отварную баранину (реже говядину) с галушками из кукурузной муки и подливкой из черемши. Ко всему этому также идет особый ингушский соус.

Лично мне очень понравились кхотор — местные пироги, начиненные мясом или сыром, с чабрецом и базиликом. А как хороши с горячим травяным чаем хингалаш — лепешки на кефире с начинкой из вареной тыквы!