Туристический поток в Калининградскую область не уменьшается

Туристов в Калининградскую область едет все больше. Об этом заявил Андрей Ермак на Балтийском культурном форуме.
Чиновник отметил, что число бронирований увеличилось, но уменьшилась их глубина. В прошлом году гости области предпочитали приезжать на 13-14 дней, в этом году до 5-7 дней.
«Люди покупают билеты и бронируют гостиницу в последний момент, как импульсивную покупку»,
- объяснил Ермак.
Он добавил, что ситуация с туризмом в регионе станет понятна после майских праздников, добавив, что на эти дни уже сложно снять номер в Зеленоградске и Светлогорске.
Чаще всего в регион приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти. Ермак рассказал, что недавно в информационный центр Калининграда пришли туристы из Южно-Сахалинска – в город приезжают россияне из разных уголков страны.