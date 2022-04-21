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1 час назад

Туристический поток в Калининградскую область не уменьшается

Kaskad.tv

Туристов в Калининградскую область едет все больше. Об этом заявил Андрей Ермак на Балтийском культурном форуме.

Туристический поток в Калининградскую область не уменьшается
Фото: Kaskad.tvKaskad.tv

Чиновник отметил, что число бронирований увеличилось, но уменьшилась их глубина. В прошлом году гости области предпочитали приезжать на 13-14 дней, в этом году до 5-7 дней.

«Люди покупают билеты и бронируют гостиницу в последний момент, как импульсивную покупку»,

- объяснил Ермак.

Он добавил, что ситуация с туризмом в регионе станет понятна после майских праздников, добавив, что на эти дни уже сложно снять номер в Зеленоградске и Светлогорске.

Чаще всего в регион приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти. Ермак рассказал, что недавно в информационный центр Калининграда пришли туристы из Южно-Сахалинска – в город приезжают россияне из разных уголков страны.

Отдых в России,Андрей Ермак,
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