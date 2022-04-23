Самый крупный арт-парк Европы в Калужской области

В 2010 году российский предприниматель и меценат Максим Ноготков стал создателем арт-парка "Никола-Ленивец", который располагается вокруг одноименной деревни в Дзержинском районе Калужской области. Целью, с которой было создано это арт-пространство, являлось формирование и развитие саморегулируемой территории для работы и отдыха. Однако парк начинает свою историю намного раньше - первые арт-объекты в тех местах стали появляться еще в 90-х годах прошлого столетия.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Художник и скульптор Николай Полисский был первым, кто занялся развитием земель вокруг деревни Никола-Ленивец и "принес" на эти территории искусство. Именно он стал автором первых арт-объектов, построенных на территории будущего парка. Помимо прочего он стал основателем международного фестиваля "Архстояние", который проводится в арт-парке ежегодно и привлекает мастеров со всего мира.

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В Никола-Ленивце расположены более ста арт-объектов, многие из них созданы Николаем Полисским совместно с местными жителями, другие - приезжающими на фестиваль мастерами из других стран. Этот парк единственное место в России, где можно увидеть такую концентрацию ландшафтных инсталляций лучших творцов современного искусства. Многие из возведенных там объектов имеют имеют особую значимость для современной культуры.

В 2022 году международный фестиваль "Архстояние" пройдет с 29 по 31 июля. Вы можете приехать на фестиваль или просто на прогулку в любое другое время и остаться ночевать в своей палатке - на территории выделены специальные места для кемпинга. Помимо этого, в арт-парке есть варианты остаться ночевать в авторских домиках, которые представляют собой отдельные произведения современного искусства. Забронировать их вы можете на сайте парка. Однако не пугайтесь внешнего вида построек - внутри вас ждет современный комфортабельный номер.

Как вы уже поняли, инфраструктура парка развита довольно хорошо, туда спокойно можно отправлять на несколько дней, чтобы спокойно обойти весь парк и посмотреть все арт-объекты, не переживая о том, где поесть, отдохнуть и остановиться на ночь.

На фотографиях ниже некоторые из предлагаемых для бронирования домов.

"Дом-антресоль"

Часть материалов этого жилого арт-объекта были найдены прямо на территории Николы-Ленивца.

nikola-lenivets.ru

А так выглядит дом внутри - вполне уютное пространство со всем необходимым.

nikola-lenivets.ru

"Вилла ПО-2"

До боли знакомые каждому бетонные плиты, которые приобрели в парке вторую жизнь - этот жилой авторский дом был арт-объектом во время "Архстояния 2018", а теперь его можно забронировать на выходные.

nikola-lenivets.ru

"Русское идеальное"

Дом - работа главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Внутри отделан в современном стиле с использованием в интерьере металла и дерева, есть все необходимое для комфортного проживания.