Как в Пятигорске появились «бесстыжие» ванны

В Пятигорске расположена необычная достопримечательность, которая получила название «бесстыжие» ванны. Эти водоемы расположились на горе Машук недалеко от озера Провал. Вода из озера питает все эти небольшие бассейны, каскадом расположившиеся на горе. Вода в них красивого голубого цвета, а при купании открывается потрясающий вид на город. Именно поэтому это место стало так популярно у туристов. «Рамблер» рассказывает историю этого места.

Вода здесь имеет необычный голубой цвет из-за сероводорода и микроорганизмов, которые в ней живут. Сероводород дает не самый приятный запах, а его высокое содержание в воде только усугубляет ситуацию. Рекомендуется опускаться в подобный бассейн не больше, чем на 20 минут, иначе можно нанести вред здоровью. Среди противопоказаний также беременность, сердечно-сосудистые заболевания, аллергические реакции и астма.

Это место существует в Пятигорске довольно давно. Необычное название появилось в XIX-XX веке. В городе располагалось много купален, но все они были платные. Не все могли себе это позволить, а кто-то просто не хотел тратиться, имея бесплатную альтернативу. Ей и стали эти озера. Жители города приходили сюда купаться. Так появилось первое название водоемов «народные». Потом они получили название «бесстыжие» так как люди приходили на озера не для того, чтобы посидеть в лечебной воде. Они приходили просто помыться, и часто сидели в водоемах голышом. Причем разделения между мужчинами и женщинами не было. Власти города это не устроило, и для жителей построили лечебницу с минеральными бассейнами. Там уже было разделение для мужчин и женщин. Несмотря на эти усилия, «бесстыжие» ванны остаются одной из главных достопримечательностей города, но теперь выглядят более цивилизованно.