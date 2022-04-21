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4 часа назад

Россиянам раскрыли особенности отдыха на Камчатке

Lenta.ru

Эксперты туротрасли раскрыли особенности путешествия на Камчатку и выяснили, какие категории россиян чаще всего предпочитают там отдыхать. Об этом стало известно из исследования онлайн-сервиса «ПроГород», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Россиянам раскрыли особенности отдыха на Камчатке
Фото: PixabayPixabay

«Камчатка — это единственное место на Земле, где можно за один день прокатиться на горных лыжах или сноуборде с вулкана, посмотреть на извержение, доехать до океанского побережья и заняться серфингом», — рассказал губернатор края Владимир Солодов и добавил, что туризм здесь интересен во все времена года.

И стереотип о том, что на полуостров можно приезжать только в августе —начале сентября, не соответствует действительности.

Так, по данным аналитиков, чаще всего в регионе предпочитают отдыхать молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет со средним доходом. В большинстве случаев соотечественники отправляются на Камчатку в составе туристических групп, семейные туры с детьми — скорее исключение.

При этом большинство путешественников призналось, что они готовы копить на «поездку мечты» в течение года, ведь средняя стоимость тура на 8-12 дней с учетом транспортных расходов составляет 105 тысяч рублей на человека.

Основной целью поездки россияне выбирают активный и оздоровительный туризм. Зимой — катание на снегоходах, горных лыжах и сноуборде, а также посещение термальных источников. Летом — пешие походы, восхождение на вулканы, яхтинг, сплавы по рекам и рыбалку.

Ранее стало известно, что в июне в России впервые запустят чартерные рейсы на Камчатку. Так, с 18 июня по 24 сентября самолеты будут летать по маршруту Москва — Петропавловск-Камчатский каждую пятницу, из Владивостока — один раз в десять дней.

Отдых в России,Владимир Солодов,
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