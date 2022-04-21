Протяженность пеших троп на курорте "Роза Хутор" увеличится

Летний сезон на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи откроется 29 апреля. В этом году протяженность пеших троп увеличится на 10 км и достигнет 110 км, сообщает пресс-служба курорта в четверг.

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"В этом году летний сезон пройдет под слоганом "Горы отражаются в тебе", символизирующим захватывающую красоту летних гор, возможность единения с природой и энергетической перезагрузки. Приоритетным направлением по-прежнему будет развитие природного туризма в горах. В этом летнем сезоне сеть пеших троп достигнет 110 км (в 2021 году их было 100 [км])",

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- говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что впервые для приема туристов будет открыт кемпинг "Нахазо", расположенный на южном склоне хребта Аибга. К нему проложен новый прогулочно-познавательный маршрут с таким же названием и протяженностью около 7 км (в одну сторону), перепадом высот 420 м, длительностью три часа (в одну сторону). Кемпинг представляет собой современный туристический объект с возможностью проведения специальных групповых программ (горный тимбилдинг, йога, наблюдение за звездами и навыки туриста в горах).

В этом летнем сезоне курорт совместно с Сочинским национальным парком предложит 13 пеших маршрутов разной степени сложности, включая посещение уникального парка водопадов "Менделиха", где находится самый высокий в горах Сочи водопад - "Золотой" (77 м). Ожидается, что из-за рекордно снежной зимы все семь водопадов парка будут особенно полноводными и живописными.

"Сегодня мы наблюдаем рост интереса к альтернативным видам отдыха, прежде всего к тем, что позволяют городским жителям погрузиться в дикую природу, зарядиться ее красотой и энергией. И мы готовы предоставить нашим гостям целый набор таких увлекательных, безопасных и комфортных путешествий в горы - разной продолжительности, сложности, уровня подготовки. Мы будем и дальше продвигать культуру летнего отдыха в горах и развивать необходимую для этого инфраструктуру",

- приводятся в сообщении слова гендиректора курорта "Роза Хутор" Александра Белокобыльского.