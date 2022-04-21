Санкт-Петербург в 2022 году ожидает более 5 млн туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга ожидают, что в 2022 году город посетят более 5 млн человек. Как рассказал журналистам глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, это базовый сценарий, на который рассчитывает администрация Петербурга.
"Мы исходим из нескольких прогнозов развития туристского сезона. Минимальный прогноз исходит из того, что за год Петербург примет от 3 до 5 млн гостей. Основной наш прогноз - мы рассчитываем принять более 5 млн туристов. Для нас это важная цифра, потому что есть такой мировой критерий, что если число туристов в городе больше, чем его население, то тогда туризм может считаться системообразующим для местной экономики", - сказал Корнеев на пресс-конференции по развитию городского туризма.
По его словам, максимально возможный поток туристов, на который можно рассчитывать в 2022 году, - около 6 млн человек. Итоги этого туристского сезона будут во многом зависеть от въездного туризма из других государств. В 2021 году, с учетом ослабления ковидных ограничений, город посетили всего 5,8 млн человек, подавляющее большинство из которых - граждане России.
В то же время, как отметил Корнеев, в допандемийном 2019 году Петербург посетили свыше 5,5 млн иностранных туристов, что составляет более половины от общего туристического потока за тот год. При этом, иностранцы в среднем оставляли гораздо больше денег в сфере городских услуг, чем российские путешественники.
В связи с этим, городские власти сосредоточатся на повышении привлекательности Петербурга для туристов из-за рубежа. Основного притока туристов в 2022 году городские власти ожидают от граждан стран СНГ, государств ближневосточного региона, а также Индии. При этом в текущем году не ожидается значимого потока туристов из Китая.
Одной из ключевых проблем в привлечении зарубежных туристов в этом году станет формирование качественных цифровых сервисов, которые могли бы позволить гостям Петербурга бронировать гостиницы и другие услуги в отсутствии таких крупных платформ, как Booking. Городские власти, как подчеркнул Корнеев, намерены стимулировать развитие подобных сервисов и проводить иные мероприятия по продвижению Петербурга как центра туризма.
Как рассказал глава Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, общая стоимость мер поддержки туристской отрасли со стороны городского бюджета в этом году составит порядка 2 млрд рублей.
Ключевой мерой является освобождение от уплаты налога на имущество и земельного налога - от них будут освобождены организации гостиничной отрасли, конгрессно-выставочной деятельности, санаторно-курортных предприятий, а также туроператоры.
Эта же льгота будет распространена на собственников помещений и земельных участков, которые предоставляют таким организациям недвижимость в аренду. В комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга отметили, что такая мера поддержки даст им возможность перенаправить потоки на необходимые нужды для поддержания высокого уровня обслуживания.