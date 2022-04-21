Санкт-Петербург в 2022 году ожидает более 5 млн туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга ожидают, что в 2022 году город посетят более 5 млн человек. Как рассказал журналистам глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, это базовый сценарий, на который рассчитывает администрация Петербурга.

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"Мы исходим из нескольких прогнозов развития туристского сезона. Минимальный прогноз исходит из того, что за год Петербург примет от 3 до 5 млн гостей. Основной наш прогноз - мы рассчитываем принять более 5 млн туристов. Для нас это важная цифра, потому что есть такой мировой критерий, что если число туристов в городе больше, чем его население, то тогда туризм может считаться системообразующим для местной экономики", - сказал Корнеев на пресс-конференции по развитию городского туризма.

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По его словам, максимально возможный поток туристов, на который можно рассчитывать в 2022 году, - около 6 млн человек. Итоги этого туристского сезона будут во многом зависеть от въездного туризма из других государств. В 2021 году, с учетом ослабления ковидных ограничений, город посетили всего 5,8 млн человек, подавляющее большинство из которых - граждане России.

В то же время, как отметил Корнеев, в допандемийном 2019 году Петербург посетили свыше 5,5 млн иностранных туристов, что составляет более половины от общего туристического потока за тот год. При этом, иностранцы в среднем оставляли гораздо больше денег в сфере городских услуг, чем российские путешественники.

В связи с этим, городские власти сосредоточатся на повышении привлекательности Петербурга для туристов из-за рубежа. Основного притока туристов в 2022 году городские власти ожидают от граждан стран СНГ, государств ближневосточного региона, а также Индии. При этом в текущем году не ожидается значимого потока туристов из Китая.

Одной из ключевых проблем в привлечении зарубежных туристов в этом году станет формирование качественных цифровых сервисов, которые могли бы позволить гостям Петербурга бронировать гостиницы и другие услуги в отсутствии таких крупных платформ, как Booking. Городские власти, как подчеркнул Корнеев, намерены стимулировать развитие подобных сервисов и проводить иные мероприятия по продвижению Петербурга как центра туризма.

Меры поддержки отрасли

Как рассказал глава Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, общая стоимость мер поддержки туристской отрасли со стороны городского бюджета в этом году составит порядка 2 млрд рублей.

Ключевой мерой является освобождение от уплаты налога на имущество и земельного налога - от них будут освобождены организации гостиничной отрасли, конгрессно-выставочной деятельности, санаторно-курортных предприятий, а также туроператоры.