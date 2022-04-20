Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
18 минут назад

Самые дешевые морские курорты России 2022

Даша Краснова

У большинства людей отпуск ассоциируются с большими тратами. Но для того, чтобы хорошо отдохнуть, можно выбрать русский юг и здорово сэкономить. "Рамблер" подскажет три места, куда можно поехать.

Самые дешевые морские курорты России 2022
Фото: unsplash.comunsplash.com

Кучугуры

Кучугуры – прекрасное место для семейного отдыха на Азовском море. Визитная карточка поселка – пляж, который называют одним из самых лучших на Азовском побережье.

Жилье в отелях недорогое, а в частном секторе еще дешевле. Море мелкое и подойдет для детей. Продукты можно покупать на местных рынках, однако здесь есть и кафе с ресторанами. Только Кучугуры лишены достопримечательностей, посмотреть можно разве что грязевой вулкан Плевак.

Станица Благовещенская

Это самый дешевый курорт во всей Анапе. Станица Благовещенская подойдет для отдыха семей с маленькими детьми, для пожилых людей, а также молодежи, которая предпочитает активный отдых.

Здесь можно сходить на экскурсии, заняться водными видами спорт и посетить аквапарк. Песчаный пляж здесь протяженностью более 15-ти километров, а море в этом районе всегда чистое, потому что в районе нет стоков, сбросов сточных вод и впадающих в море рек. А еще вода здесь никогда не цветет.

Архипо-Осиповка

Этот поселок располагается в районе Геленджика. С трех сторон он окружен горами, с четвертой его обрамляет открытое море. Всего здесь четыре галечных пляжа. Поэтому можно не только плавать, но и заняться хайкингом.

Помимо этого, здесь есть Океанариум, дельфинарий, музеи, парк аттракционов, аквапарк и крокодиловая ферма.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители