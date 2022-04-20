«Просят сдать двушку за тысячу в сутки»: где планируют жить туристы, собирающиеся в Калининград на майские

В этом году на майские праздники Калининградская область ожидает около 60 тысяч туристов, это в два раза больше, чем в аналогичный период 2021-го. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу регионального минтуризма Андрея Ермака. Где будут жить гости региона и сколько они за это заплатят — разбирался «Клопс».

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Отели на побережье более востребованы

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По словам главы центра туризма Галины Офицеровой, в этом году гости не спешат бронировать отели заранее и делают это за 5-7 дней до приезда.

«На сегодняшний момент бронирования идут как в Калининграде, так и на побережье. На побережье лучше — порядка 65-70% номерного фонда гостиниц уже сейчас забронированы. В Калининграде эта цифра немного меньше — порядка 50-60%. Но у нас ещё есть неделя, после пойдут основные бронирования».

Отели подорожали, говорит Офицерова: «Цены у нас выросли на 10-15% — это гостиницы до трёх звёзд, и на 20-30% поднялась стоимость номеров в четырёх-пятизвёздочных отелях».

Жилье посуточно

Руководитель агентства «Авеню Риэлт» Марат Субхангулов считает, что туристов будет меньше.

«На праздники стоимость как минимум в полтора-два раза поднимают, и люди снимают за такие цены. Я думаю, что сейчас недостатка квартир не будет, а вот приезжих будет не хватать. Значит, люди будут снимать то, что подешевле. Те, кто задрал цены, останутся у разбитого корыта», — предположил эксперт.

По словам Субхангулова, однушка стоит 1 500-2 000 рублей в сутки, двухкомнатные квартиры — 2 000-3 000 рублей. «За трёхкомнатные квартиры задирают ценник в 5 000-8 000 рублей. Я думаю, что вряд ли в этот раз такое пройдёт», — говорит собеседник «Клопс».

Количество бронирований снизилось на 50%. «Раньше собственники искали гостей сами, а теперь начали обращаться к нам в агентство с просьбами найти жильцов. Гости просят о скидках из-за подорожавших авиабилетов и даже предлагают сдать им «двушку» за тысячу в сутки», — поделился специалист.

Марат Субхангулов добавил, что многое будет зависеть от политики отельеров: «Людям иногда выгоднее жить в гостиницах, если собственники квартир задирают ценник».

Директор агентства недвижимости «Соты» Ксения Шнейдерис сама сдаёт нескольких квартир у моря. По её словам, туристы продолжают резервировать жильё.

«Наверное, людям хочется поехать в путешествие, а бюджет на отдых снизился. Останавливаться в отеле, конечно, дороже, чем у частников. У меня все квартиры забронированы и на период майских выходных, и на лето», — рассказала Шнейдерис.

По словам риелтора, самыми популярными местами по-прежнему остаются Зеленоградск и Светлогорск: «В Янтарном, в Пионерском или на Куршской косе бронируют меньше. Те туристы, которые приезжают дольше, чем на неделю, стараются поделить отдых: часть поездки проводят в Калининграде, часть — на побережье».