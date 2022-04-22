Крым готовится к приему туристов

В ходе мониторингов подготовки к курортному сезону можно с уверенностью сказать, что Крым ритмично готовится к приему гостей, выполняются все графики и планы, готовятся пляжные и курортные территории, совершенствуется ситуация с размещением НТО.

Фото: Новый Крым Новый Крым

Есть некоторые вопросы в Ялте и Феодосии, в частности с перезакреплением территорий. Нормализуется ситуация в Евпатории и Алуште.

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Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым в ходе доклада о подготовке муниципальных образований к высокому туристическому сезону 2022 года на заседании Комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК.

По его словам, в Судаке, благодаря арт-кластеру "Таврида", появляются серьезные рекреационные объекты, что сделает его в ближайшие годы прорывным регионом. Евпатория, Саки, Черноморский район работают согласно намеченным планам и несмотря на некоторую территориальную удаленность получают своего возвратного туриста.

"Практически во всех курортных регионах есть общие вопросы – это транспортные развязки и парковки. Мы понимаем, что летом основной поток туристов поедет на автомобилях и автобусах, поэтому важно активизировать работу по выделению максимального количества площадей под транспорт и парковки, находить места под парковочные пространства вблизи пляжный территорий и объектов показа",

– отметил министр.

Кроме того, Вадим Волченко остановился на вопросах транспортной логистики, которые сейчас особенно остро стоят как перед объектами размещения, принимающими туристов, так и перед самими туристами.

Он также напомнил, что 65% пассажиропотока в Крым – это автотранспорт. В летний период количество автотранспорта возрастает в разы. В связи с этим Правительство Крыма ведет активную работу с транспортными компаниями, КЖД, компанией Гранд Сервис Экспресс по совершенствованию логистических стыковок.

"Сейчас идет работа по расширению сети маршрутов из городов, где есть авиасообщение. Это важно в первую очередь. Необходимо дополнительное жд сообщение из городов – Ставрополь, Адлер, Минводы и возможности дальнейшей альтернативной доставки в Крым. Это касается мультимодальных перевозок и дополнительных автобусов из Керчи. Кроме того, нужно добавлять поезда в Адлер и Минеральные Воды – это будет пользоваться популярностью у туристов",

– отметил министр.

Кроме того, для закрытия потребности в жд билетах – увеличивается количество вагонов, подвижного состава, которыми будут перевозиться сопоставимые авиасообщению объемы пассажиропотока . В ближайшее время будет проработан вопрос комплексных перевозок пассажиров из Керчи и Тамани непосредственно в города отдыха, чтобы разгрузить трассы, сократить время в пути и сделает путь гостя в Крым более комфортным.