Россияне раскупили половину мест в отелях Кубани на лето

Краснодарский край признали самым популярным курортным регионом — россияне раскупили более половины мест номерного фонда на Черноморском побережье. Об этом стало известно из исследования национального сервиса Bronevik.com, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Фото: Vladimir Sidoropolev / Globallookpress.com Vladimir Sidoropolev / Globallookpress.com

Так, в сравнении с 2021 годом объем бронирований в Сочи вырос в три раза и составил рекордный показатель среди городов Кубани — 34,3 процента. Таким образом, более трети всех путешественников планируют провести свой летний отдых именно в Сочи.

На Анапу приходится 10,7 процента бронирований, на Геленджик и поселок Лазаревское — по 7,1 процента. По данным специалистов, наиболее загруженным месяцем на побережье Черного моря будет июнь — пиковыми датами станут 6 июня, 11-12 июня и 15-21 июня.

Отмечается, что число туристов, которые планируют свой отпуск еще до начала сезона, увеличилось. Эксперты объяснили это уходом сервиса Booking.com из России и популяризацией российских направлений для отдыха.