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1 час назад

Россияне раскупили половину мест в отелях Краснодарского края на лето

Lenta.ru

Краснодарский край признали самым популярным курортным регионом — россияне раскупили более половины мест номерного фонда на Черноморском побережье. Об этом стало известно из исследования национального сервиса Bronevik.com, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Россияне раскупили половину мест в отелях Кубани на лето
Фото: Vladimir Sidoropolev / Globallookpress.comVladimir Sidoropolev / Globallookpress.com

Так, в сравнении с 2021 годом объем бронирований в Сочи вырос в три раза и составил рекордный показатель среди городов Кубани — 34,3 процента. Таким образом, более трети всех путешественников планируют провести свой летний отдых именно в Сочи.

На Анапу приходится 10,7 процента бронирований, на Геленджик и поселок Лазаревское — по 7,1 процента. По данным специалистов, наиболее загруженным месяцем на побережье Черного моря будет июнь — пиковыми датами станут 6 июня, 11-12 июня и 15-21 июня.

Отмечается, что число туристов, которые планируют свой отпуск еще до начала сезона, увеличилось. Эксперты объяснили это уходом сервиса Booking.com из России и популяризацией российских направлений для отдыха.

Ранее российский туроператор «Интурист» анонсировал запуск автобусных чартеров на курорты Черного моря с 1 июня. Компания планирует выполнять рейсы из Москвы в Сочи и Абхазию, Анапу и Геленджик, а также в Феодосию и Симферополь дважды в неделю. В дороге предстоит провести от 20 до 26 часов.

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