Названы популярные города для пасхальных путешествий

Как сообщает РИА Новости, в топ-3 вошли Санкт-Петербург, Казань и Москва, следует из результатов исследования, основанных на данных бронирований жилья туристами.

Уточняется, что чаще всего россияне бронируют номера на срок от двух до четырех дней и тратят на проживание от 2,8 до 5,4 тысячи рублей в сутки.