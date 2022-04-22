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55 минут назад

Названы популярные среди россиян  города для пасхальных путешествий

Свободная прессаиещё 1

Эксперты рассказали, какие города России выбирают паломники для пасхальных путешествий.

Названы популярные города для пасхальных путешествий
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

Как сообщает РИА Новости, в топ-3 вошли Санкт-Петербург, Казань и Москва, следует из результатов исследования, основанных на данных бронирований жилья туристами.

Также в рейтинг попали Осташков, Петрозаводск, Дивеево, Ярославль, Великий Новгород, Бахчисарай и Владимир.

Уточняется, что чаще всего россияне бронируют номера на срок от двух до четырех дней и тратят на проживание от 2,8 до 5,4 тысячи рублей в сутки.

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