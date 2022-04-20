На майские праздники россияне устремились в Петербург

Отечественные туристы активно бронируют гостиницы в Санкт-Петербурге на майские праздники. О том, что россияне массово устремились на отдых в один регион России, стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Согласно полученным данным, уровень бронирований объектов размещения в Северной столице составил 18,2 процента, что на 130 процентов больше, чем в прошлом году. На втором месте оказалась Москва с долей 11,7 процента (популярность за год сократилась на 19 процентов), на третьем — Сочи с 8,9 процентами заказов (это в полтора раза больше, чем в аналогичное время в прошлом году). В топ-5 также вошли Казань с долей 5,3 процента и Нижний Новгород, куда оформлено 2,6 процента заказов.