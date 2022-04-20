Названа стоимость железнодорожных путешествий по регионам в мае

Российским туристам назвали оптимальную стоимость железнодорожных круизов по регионам страны на майские праздники. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, семидневное путешествие «Жемчужина Кавказа» из Москвы обойдется от 57,7 тысячи рублей на человека. Туристы побывают с экскурсиями в таких городах, как Майкоп, Нальчик, Грозный, Дербент и Кисловодск, а также увидят природные достопримечательности республик: горы и водопады, в частности, знаменитый Сулакский каньон и Аргунское ущелье. Стоимость гастрономического тура на Кавказ по схожей программе начинается от 87 тысяч рублей.

Еще одно путешествие — «Серебряный маршрут», который включает в себя посещение древних русских городов: Пскова, Великого Новгорода, Рыбинска и Ярославля. Так, за четырехдневный тур выходного дня придется заплатить от 18,9 тысячи рублей на человека (размещение в плацкартном вагоне).

Четырехдневный тур в Карелию на ретропоезде «Рускеальский экспресс» обойдется от 32 тысяч рублей. В зависимости от программы путешественники смогут посетить горный парк «Рускеала» или побывать на Валааме.