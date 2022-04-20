Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+1° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
1 час назад

Названа стоимость железнодорожных путешествий по регионам в мае

Lenta.ru

Российским туристам назвали оптимальную стоимость железнодорожных круизов по регионам страны на майские праздники. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названа стоимость железнодорожных путешествий по регионам в мае
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, семидневное путешествие «Жемчужина Кавказа» из Москвы обойдется от 57,7 тысячи рублей на человека. Туристы побывают с экскурсиями в таких городах, как Майкоп, Нальчик, Грозный, Дербент и Кисловодск, а также увидят природные достопримечательности республик: горы и водопады, в частности, знаменитый Сулакский каньон и Аргунское ущелье. Стоимость гастрономического тура на Кавказ по схожей программе начинается от 87 тысяч рублей.

Еще одно путешествие — «Серебряный маршрут», который включает в себя посещение древних русских городов: Пскова, Великого Новгорода, Рыбинска и Ярославля. Так, за четырехдневный тур выходного дня придется заплатить от 18,9 тысячи рублей на человека (размещение в плацкартном вагоне).

Четырехдневный тур в Карелию на ретропоезде «Рускеальский экспресс» обойдется от 32 тысяч рублей. В зависимости от программы путешественники смогут посетить горный парк «Рускеала» или побывать на Валааме.

Кроме того, россиянам предлагаются короткие туры на три дня с отправлением из Москвы. Например, круиз «Поезд ко дню Победы» в Прохоровку (Белгород) от 13,5 тысячи рублей или «Сказы Поволжья» в Йошкар-Олу и Свияжск от 29,7 тысячи рублей.

Отдых в России,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители