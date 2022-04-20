Где отдохнуть на природе — топ-8 живописных мест в России

Мечта практически любого городского жителя — выспаться и отдохнуть на природе. И, конечно, любой отдых будет еще лучше, если компанию составят самые близкие и прекрасные люди. В подборке «Рамблера» топ-8 самых интересных и красивых мест России, которые однозначно стоят того, чтобы увидеть их хотя бы раз в жизни.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Чем ближе, тем лучше

Видео дня

Главная сложность для любого путешественника, который намерен знакомиться с природными красотами России, — это расстояния. К таким поездкам нужно готовится заранее. Но иногда бывает так, что нет времени ни на подготовку, ни на сам отдых, а есть всего два дня, которые хочется провести на природе, не потратив при этом ни часа лишнего на дорогу. Что делать в этом случае? Конечно, выбирать ближайший к городу парк, эко-отель или глэмпинг. Даже обычная прогулка в любое время года позволит вам отдохнуть на свежем воздухе, что говорить о полноценной поездке за город. Кстати, многие отели и турагентства предлагают туры выходного дня. Они хороши тем, что стоят недорого, но при этом очень здорово помогают переключиться.

Какие вещи могут понадобиться для хорошего отдыха

Максимально удобная одежда

Спортивный инвентарь, если вы любите активные игры

Средства от насекомых, если едете в теплое время года

Жидкость для розжига, если в отеле есть площадка для барбекю

Настольные игры, если собирается большая компания

Не забудьте заранее узнать, какие развлечения предлагает отель, есть ли экскурсии, можно ли покататься на лошадях.

Если вы думаете, куда поехать с детьми, то вот такие поездки в ближайший к городу отель, который предоставляет номера со всеми удобствами, вкусную еду и развлечения, станут прекрасной возможностью выбраться на природу всей семьей.

Для тех же, кто не хочет себя ни в чем ограничивать и мечтает посмотреть родную страну, мы предлагаем нашу подборку.

Горы Алтая

Это не самые высокие горы, расположенные на территории России, но вряд ли кто-то будет спорить с утверждением, что они невероятно красивы.

Главными природными достопримечательностями считаются гора Белуха, Телецкое озеро, плоскогорье Укок, Катунский и Алтайский заповедники — они включены в список ЮНЕСКО. Но кроме того в этом регионе стоит увидеть:

марсианскую долину в районе реки Кызыл-Чин;

незамерзающие озера с гейзерами и холодными источниками;

Чуйский тракт, считающийся одной из самых красивых дорог в мире;

пещеры с петроглифами.

Заснеженные вершины, бирюзовые озера, уникальные растения и животные, занесенные в Красную книгу, — ради всего этого люди сюда возвращаются снова и снова. В зависимости от того, что вы хотите увидеть, маршруты нужно планировать из Барнаула или Горно-Алтайска.

Ленские столбы в Якутии

Это удивительное природное образование представляет собой множество отдельно стоящих скал причудливой формы и располагается в природном парке «Ленские столбы», который растянулся по берегам рек Лена и Синяя в Якутии.

Средняя высота Ленских столбов — около 100 метров, а возраст — примерно 400 тысяч лет. До этого места можно добраться на лодках или небольших круизных судах. На некоторые скалы можно даже подняться, а самые смелые и закаленные могут даже искупаться в Лене. Здесь же можно встретить бизонов.

Плато Путорана на Таймыре

Огромный горный массив, овеянный множеством тайн и легенд, располагается на полуострове Таймыр. Плоские горные хребты разделены множеством рек и озер.

Несмотря на то, что эти горы без вершин, здесь находится самый высокий в России водопад. Кстати, с эвенкийского слово путорана переводится как озера с крутыми берегами. Самостоятельно сюда добраться не получится, только в составе организованной группы из Норильска.

Вулканы Камчатки

О Камчатке можно рассказывать бесконечно, те, кто хоть раз здесь побывал, непременно планирует вернуться. На самом деле погода здесь очень переменчивая, и не всегда можно успеть все запланированное.

Вулканы, гейзеры, Авачинская бухта, Халактырский пляж — все требует внимания. Например, Ключевская сопка считается самым высокий действующий вулкан в Азии, его высота составляет 4750 метров. На Камчатку приезжают не только посмотреть на вулканы — самые популярные Мутновский, Горелый и Плоский Толбачик, но и покататься на сноуборде или серфе.

Западный Кавказ

Местные жители считают Кавказские горы самыми красивыми, а тот, кто хотя бы раз здесь бывал, непременно соглашается с этим мнением. Эльбрус — самая высокая гора в Европе, западный пик возвышается на 5642 метра над уровнем моря, а Восточный — на 5621 метр.

На Эльбрус ездят альпинисты, сноубордисты и лыжники, здесь прекрасна развита инфраструктура, вполне можно приезжать с детьми. Единственное, что может показаться неудобным, — длительный трансфер из аэропорта. Ближайший расположен в Минеральных водах.

Остров Врангеля на Чукотке

Через остров Врангеля проходит граница между Западным и Восточным полушариями. Здесь живут сотрудники заповедника и метеостанции, а также находится база Тихоокеанского флота России.

Весь остров — это заповедник, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здест располагаются огромные лежбища морских моржей, а еще разводят овцебыков.

Куршская коса

Очень длинная песчаная полоса растянулась вдоль побережья Балтийского моря от российского Зеленоградска до литовской Клайпеды. Несмотря на то, то коса довольно узкая — максимум 400 метров, здесь находится один из самых высоких в мире барханов высотой до 68 метров.

Также через Куршскую косу проходят маршруты миграции перелетных птиц, за год над косой пролетает около 20 миллионов пернатых особей.

Сихотэ-Алиньский заповедник в Приморье

На территории заповедника живут исчезающие уссурийские и амурские тигры, а также гималайские медведи и пятнистые японские олени, которые в России относятся к особо охраняемым животным. Именно по этой причине Сихоте-Алинь включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но кроме животных, здесь растут редкие и исчезающие виды растений, уникальные кедровые леса и тисовые рощи.

Посетители заповедника могут пройтись по специальным экологическим топам и узнать много интересного.