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1 час назад

Где отдохнуть на природе — топ-8 живописных мест в России

Катя Кобышева

Мечта практически любого городского жителя — выспаться и отдохнуть на природе. И, конечно, любой отдых будет еще лучше, если компанию составят самые близкие и прекрасные люди. В подборке «Рамблера» топ-8 самых интересных и красивых мест России, которые однозначно стоят того, чтобы увидеть их хотя бы раз в жизни.

Где отдохнуть на природе — топ-8 живописных мест в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чем ближе, тем лучше

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Главная сложность для любого путешественника, который намерен знакомиться с природными красотами России, — это расстояния. К таким поездкам нужно готовится заранее. Но иногда бывает так, что нет времени ни на подготовку, ни на сам отдых, а есть всего два дня, которые хочется провести на природе, не потратив при этом ни часа лишнего на дорогу. Что делать в этом случае? Конечно, выбирать ближайший к городу парк, эко-отель или глэмпинг. Даже обычная прогулка в любое время года позволит вам отдохнуть на свежем воздухе, что говорить о полноценной поездке за город. Кстати, многие отели и турагентства предлагают туры выходного дня. Они хороши тем, что стоят недорого, но при этом очень здорово помогают переключиться.

Какие вещи могут понадобиться для хорошего отдыха

  • Максимально удобная одежда
  • Спортивный инвентарь, если вы любите активные игры
  • Средства от насекомых, если едете в теплое время года
  • Жидкость для розжига, если в отеле есть площадка для барбекю
  • Настольные игры, если собирается большая компания

Не забудьте заранее узнать, какие развлечения предлагает отель, есть ли экскурсии, можно ли покататься на лошадях.

Если вы думаете, куда поехать с детьми, то вот такие поездки в ближайший к городу отель, который предоставляет номера со всеми удобствами, вкусную еду и развлечения, станут прекрасной возможностью выбраться на природу всей семьей.

Для тех же, кто не хочет себя ни в чем ограничивать и мечтает посмотреть родную страну, мы предлагаем нашу подборку.

Горы Алтая

Это не самые высокие горы, расположенные на территории России, но вряд ли кто-то будет спорить с утверждением, что они невероятно красивы.

Главными природными достопримечательностями считаются гора Белуха, Телецкое озеро, плоскогорье Укок, Катунский и Алтайский заповедники — они включены в список ЮНЕСКО. Но кроме того в этом регионе стоит увидеть:

  • марсианскую долину в районе реки Кызыл-Чин;
  • незамерзающие озера с гейзерами и холодными источниками;
  • Чуйский тракт, считающийся одной из самых красивых дорог в мире;
  • пещеры с петроглифами.

Заснеженные вершины, бирюзовые озера, уникальные растения и животные, занесенные в Красную книгу, — ради всего этого люди сюда возвращаются снова и снова. В зависимости от того, что вы хотите увидеть, маршруты нужно планировать из Барнаула или Горно-Алтайска.

Ленские столбы в Якутии

Это удивительное природное образование представляет собой множество отдельно стоящих скал причудливой формы и располагается в природном парке «Ленские столбы», который растянулся по берегам рек Лена и Синяя в Якутии.

Средняя высота Ленских столбов — около 100 метров, а возраст — примерно 400 тысяч лет. До этого места можно добраться на лодках или небольших круизных судах. На некоторые скалы можно даже подняться, а самые смелые и закаленные могут даже искупаться в Лене. Здесь же можно встретить бизонов.

Плато Путорана на Таймыре

Огромный горный массив, овеянный множеством тайн и легенд, располагается на полуострове Таймыр. Плоские горные хребты разделены множеством рек и озер.

Несмотря на то, что эти горы без вершин, здесь находится самый высокий в России водопад. Кстати, с эвенкийского слово путорана переводится как озера с крутыми берегами. Самостоятельно сюда добраться не получится, только в составе организованной группы из Норильска.

Вулканы Камчатки

О Камчатке можно рассказывать бесконечно, те, кто хоть раз здесь побывал, непременно планирует вернуться. На самом деле погода здесь очень переменчивая, и не всегда можно успеть все запланированное.

Вулканы, гейзеры, Авачинская бухта, Халактырский пляж — все требует внимания. Например, Ключевская сопка считается самым высокий действующий вулкан в Азии, его высота составляет 4750 метров. На Камчатку приезжают не только посмотреть на вулканы — самые популярные Мутновский, Горелый и Плоский Толбачик, но и покататься на сноуборде или серфе.

Западный Кавказ

Местные жители считают Кавказские горы самыми красивыми, а тот, кто хотя бы раз здесь бывал, непременно соглашается с этим мнением. Эльбрус — самая высокая гора в Европе, западный пик возвышается на 5642 метра над уровнем моря, а Восточный — на 5621 метр.

На Эльбрус ездят альпинисты, сноубордисты и лыжники, здесь прекрасна развита инфраструктура, вполне можно приезжать с детьми. Единственное, что может показаться неудобным, — длительный трансфер из аэропорта. Ближайший расположен в Минеральных водах.

Остров Врангеля на Чукотке

Через остров Врангеля проходит граница между Западным и Восточным полушариями. Здесь живут сотрудники заповедника и метеостанции, а также находится база Тихоокеанского флота России.

Весь остров — это заповедник, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здест располагаются огромные лежбища морских моржей, а еще разводят овцебыков.

Куршская коса

Очень длинная песчаная полоса растянулась вдоль побережья Балтийского моря от российского Зеленоградска до литовской Клайпеды. Несмотря на то, то коса довольно узкая — максимум 400 метров, здесь находится один из самых высоких в мире барханов высотой до 68 метров.

Также через Куршскую косу проходят маршруты миграции перелетных птиц, за год над косой пролетает около 20 миллионов пернатых особей.

Сихотэ-Алиньский заповедник в Приморье

На территории заповедника живут исчезающие уссурийские и амурские тигры, а также гималайские медведи и пятнистые японские олени, которые в России относятся к особо охраняемым животным. Именно по этой причине Сихоте-Алинь включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но кроме животных, здесь растут редкие и исчезающие виды растений, уникальные кедровые леса и тисовые рощи.

Посетители заповедника могут пройтись по специальным экологическим топам и узнать много интересного.

Это далеко не полный список красивых мест, в нем нет Байкала, Рускеалы, Краснодарских столбов, Кунгурской пещеры, Шантарских островов, бархана Сарыкум, башен Вовнушки и много чего еще. На самом деле в каждом регионе страны есть, на что посмотреть, стоит лишь чуть внимательней изучить вопрос.

Отдых в России,ЮНЕСКО,
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