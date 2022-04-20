Куда дешевле всего улететь из Петербурга

В преддверии майских праздников многие петербуржцы задумываются о путешествиях, большинство граждан пытаются сэкономить и купить самые дешевые авиабилеты. «ФедералПресс», по данным сайта avia.tutu.ru, собрал самые недорогие направления.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Санкт Петербург – Москва от 2 148 рублей, 20 апреля»,

– дешевле всего, судя по информации на сайте, слетать в столицу РФ.

Стоимость рейсов из Петербурга в Казань начинается от 3 тыс. рублей. Рейс также запланирован на 20 апреля.

Улететь в Калининград 20 апреля можно за 10 тыс. рублей. Однако, если купить билеты заранее, то, например, 1 октября можно улететь в этот город за 3 656 рублей. Самый дешевый рейс в Сочи предлагает авиакомпания «Азимут». Вылет 20 апреля, правда лететь придется с одной пересадкой. В этом случае билет стоит почти 14 тыс. рублей.