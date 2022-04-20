На Москве-реке открывается пассажирская навигация

Пассажирская навигация по Москве-реке в последнее воскресенье апреля традиционно откроется на Северном речном вокзале. Какие новые маршруты ждут любителей отдыха на воде, сколько это будет стоить и обо всех других новшествах расскажем в этом материале.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Удобнее и безопаснее

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Москва-река - такая же транспортная артерия, как любая автомобильная магистраль. Такой подход городских властей к реке, практически пересекающей весь город, наконец становится реальностью. В этом году уже все 44 причала оборудовали табло с картами маршрутов. Чтобы пассажиры не запутались, у каждого из них свой цвет. Гадать, откуда и во сколько отправляется теплоход, тоже не нужно - достаточно скачать приложение "Московский транспорт", в котором будет вся информация и по речному транспорту.

Для повышения безопасности поездок акваторию реки уже взяли под круглосуточное наблюдение. За порядком следят 300 камер ЦОДД.

"Это снизит вероятность аварийных ситуаций, мошеннических действий",

- объяснил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Смотри красоту

С конца апреля в черте города будут курсировать до сотни теплоходов. Длительность поездки большинства - от одного часа. Воспользоваться можно и опробованным в прошлом году вариантом Hop-on, Hop-off, когда можно высадиться на любой остановке, погулять, а затем на следующем корабле продолжить маршрут. Наиболее популярный маршрут охватывает весь центр города: "Москва-Сити", памятник Петру I, храм Христа Спасителя, Кремль, "Парящий мост" и другие. Но есть и необычные маршруты, например, один из них - продолжительностью девять часов! Он связывает два речных вокзала - Северный и Южный. Большую часть времени в пути корабль будет проходить шлюзы NN 7, 8 и 9 Канала им. Москвы и межшлюзовый бьеф. Проходы шлюзов - основная фишка тура.

"Синички" поплывут

Ближе к лету запустят долгожданных "Синичек". Это единственные в мире речные электрические трамваи. В этом году в столице будут ходить девять таких судов. Маршрутов всего два. Первый - от причала "Фили" до Киевского вокзала. Второй - от Автозаводского моста до Печатников. Поездку можно оплатить "Тройкой".

Только для взрослых

Запланированы новые маршруты в круизном отдыхе. Так, возить пассажиров будут 60 круизных теплоходов. Посетить по воде можно более 40 городов. Популярной может стать новинка с возрастным ограничением "18+" до Санкт-Петербурга, Казани, Плеса. По этому маршруту будет ходить четырехпалубный теплоход "Россия" класса люкс с причалов Северного речного вокзала.

Как объяснила "РГ" замгендиректора "Мостурфлота" Светлана Гончарова, ничего запрещенного в этих поездках не будет. Они призваны в наше неспокойное время погрузить пассажиров в режим релакса, позволить пассажирам насладиться красивой природой, музыкой и интересными собеседниками.

"Во время этих круизов на 4-20 дней запланированы лекции и мастер-классы от сомелье, по табакокурению, искусству, - продолжила Гончарова. - И, конечно, в программу входит все то, что обычно бывает на "люксе". Теплоходы маршрута Москва - Санкт-Петербург - Москва в этом сезоне впервые будут заходить в Заонежье в необычный город Медвежьегорск. "Город любят кинематографисты за необычную архитектуру и природу",

- уточнила Гончарова.

По пути можно будет полюбоваться Кижами, уникальными видами заповедников, ладожскими шхерами. Если хочется ощутить себя путешественником, но нет времени на долгий круиз, стоит выбрать поездку по каналу им. Москвы до Пироговского водохранилища. Занимает тур один день. Помимо красивых видов, в середине путешествия там есть длительная остановка, когда можно пообедать, прогуляться или искупаться в чистой воде водохранилища.

Кстати

Полезные советы

На большинстве маршрутов работают собственные кухни. На некоторых судах проводят тематические вечера, концерты, работают с детьми аниматоры.

Купить билеты можно на теплоходе, в городских кассах, на сайте компаний. Не советуем покупать билет с открытой датой в жаркий летний сезон: на корабле может не оказаться мест.

Цена билета

- На круизный теплоход начинается от 4 тыс. руб. в сутки;

- На круизный теплоход класса люкс - от 12 тыс. руб. в сутки;

- На разовую поездку на пароме - от 46 руб.;

- На билет Hop-on, Hop-off - от 1,5 тыс. руб.;