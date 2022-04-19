Спрос на отдых в Крыму на майские праздники упал на 30-45%

Согласно информации издания «Коммерсантъ», которое ссылается на Travelata.ru, Крыма впервые нет в списке пяти наиболее предпочтительных курортов России.

Фото: Константин Михальчевский / РИА «Новости» Константин Михальчевский / РИА «Новости»

Сообщается, что спрос на отдых в Крыму среди российских граждан упал на 30-45%. Также отмечается, что продажа туров практически остановлена.

Как заявил генеральный директор туристической фирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин, отдых в Крыму стабильно являлся одним из самых востребованных среди граждан России, уступая только Сочи.

Предположительно, снижение спроса связано с повышенным уровнем террористической опасности, а также режимом закрытого воздушного пространства.