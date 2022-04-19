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1 час назад

Спрос на отдых в Крыму на майские праздники среди россиян упал на 30-45%

runews24.ru

Согласно информации издания «Коммерсантъ», которое ссылается на Travelata.ru, Крыма впервые нет в списке пяти наиболее предпочтительных курортов России.

Спрос на отдых в Крыму на майские праздники упал на 30-45%
Фото: Константин Михальчевский / РИА «Новости»Константин Михальчевский / РИА «Новости»

Сообщается, что спрос на отдых в Крыму среди российских граждан упал на 30-45%. Также отмечается, что продажа туров практически остановлена.

Как заявил генеральный директор туристической фирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин, отдых в Крыму стабильно являлся одним из самых востребованных среди граждан России, уступая только Сочи.

Предположительно, снижение спроса связано с повышенным уровнем террористической опасности, а также режимом закрытого воздушного пространства.

Кроме того, падение спроса также зафиксировано в системах бронирования отелей – 18%. Ранее этот показатель располагался на уровне 70-75%.

Отдых в России,Сергей Ромашкин,Коммерсант,
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