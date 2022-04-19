Туристов будут привлекать запахом ЯНАО

«В рамках проекта „Запахи России“ запущено голосование по выбору туристических ароматов Амурской области, Якутии, Иркутской области, Ямала, Тульской и Кемеровской областей. Проект направлен на повышение узнаваемости регионов с помощью ароматов, которые после будут использовать во время официальных приемов, а также в галереях, библиотеках и краеведческих музеях»,