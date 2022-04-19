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1 час назад

Туристов будут привлекать запахом ЯНАО

Ura.Ru

Парфюм с запахом ЯНАО создадут в России, чтобы привлекать туристов в регион. В основу аромата могут войти запахи, присущие местности: запах тайги, дикоросов, дыма костра и прочее.

Туристов будут привлекать запахом ЯНАО
Фото: Ura.RuUra.Ru

«В рамках проекта „Запахи России“ запущено голосование по выбору туристических ароматов Амурской области, Якутии, Иркутской области, Ямала, Тульской и Кемеровской областей. Проект направлен на повышение узнаваемости регионов с помощью ароматов, которые после будут использовать во время официальных приемов, а также в галереях, библиотеках и краеведческих музеях»,

— пишет RT со ссылкой на пресс-службу АНО «Платформы НТИ».

Авторы проекта «Запахи России» отмечают, что ароматы будут создаваться с учетом особенностей регионов, их достопримечательностей, флоры и фауны. Например, в Тульской области — это тульский пряник, в Якутии — свежесть морозного воздуха и ягоды, а в Кемеровской — сосновый парк в Гурьевске.

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