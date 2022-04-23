Кому выгодно брать отпуск на майские праздники в 2022

В этом году ситуация с майским отпуском запутанная. Традиционно многие россияне берут отпуск на даты между первыми майскими выходными и вторыми, которые выпадают на День победы. В этом году соотечественники не спешат: сказывается рост цен, нестабильность рубля, ограниченный выбор открытых стран и размер отпускных. «Рамблер» узнал у эксперта, кому стоит брать отпуск на майские в 2022 году.

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В 2022 году россияне отдыхают 1, 2, 3 мая, 4-6 мая — рабочие, 7-9 мая — снова выходные. Работать придется в среду, четверг и пятницу.

Нужно понять, что выгодней: получить за эти дни стандартную зарплату или отпускные.

Комментирует Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России».

Продолжительность отпуска рассчитывается, исходя из количества рабочих дней, в соответствии с индивидуальным или коллективным трудовым договором.

Поэтому вполне естественно, что изменение в количестве рабочих и трудовых дней в майские праздники влияет на соотношение фактической продолжительности отпуска и его оплаты.

Если отпуск включает в себя майские праздники, сотрудник будет отдыхать дольше, а оплату получит только за рабочие дни, на которые приходился отпуск. Поэтому многие из сотрудников предприятий стараются исключить январские и майские праздники из своего отпуска.