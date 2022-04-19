В курортных городах придумали, как не остаться летом без туристов

Почти половина россиян, планирующих отпуск этим летом, хочет поехать на российские курорты. Самыми популярными направлениями традиционно остаются Краснодарский край и Республика Крым. Росавиация продлила режим закрытого неба, однако туристов это не останавливает. В качестве альтернативного транспорта они выбирают поезда, автобусы и автомобили. По данным специалистов в сфере туризма, сильного снижения спроса на путевки в этом сезоне не ожидается.

Фото: Daily Storm Daily Storm

Наземный транспорт пользуются популярностью

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По данным сервиса онлайн-продажи билетов Tutu.ru, на майские праздники спрос на ж/д билеты в Анапу и Ростов-на-Дону сейчас вдвое выше, чем годом ранее, в Краснодар и Симферополь — примерно в 2,5 раза.

«На апрель — май в Симферополь оформлено втрое больше билетов, чем было к этому моменту годом ранее. Вдвое вырос спрос на ж/д билеты в Краснодар и Ростов-на-Дону»,

— сообщили в компании.

Аналитики Tutu.ru также фиксируют рост спроса и на междугородние автобусные рейсы Москва — Ростов-на-Дону на 65% по сравнению с прошлым годом. На направлениях Москва — Краснодар и Москва — Симферополь продажи выросли в четыре раза.

Изменение спроса на междугородние автобусные поездки заметили и в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip: «В сравнении с прошлым годом мы наблюдаем рост спроса в два раза в Симферополь, на 88% возросла доля бронирований в Ставрополь, на 80% — в Краснодар и на 23% — в Ростов-на-Дону».

Спрос на российские курорты не падает

25 февраля Росавиация установила временное ограничение на полеты в 11 российских аэропортов, в том числе городах-курортах Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Симферополе.

Несмотря на это, поток туристов не снижается, а на летние месяцы планируются привычные проценты бронирования отелей, рассказывает Наталия Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма:

«На июль-август ожидается загруженность отелей 80%. В июне — не более 50%. И это нормальная цифра доковидная. В майские праздники идет нагрузка усиленная, загрузка может достигать 70%, кто работает круглый год. И снижение нагрузки во второй половине мая до 30%».

По ее словам, падение интереса туристов к этому направлению из-за боевых действий не наблюдается. А из-за приостановки авиасообщения тенденция последних лет —самостоятельные путешествия — только укрепляется:

«Поскольку у нас открылись мост и трасса Таврида, очень многие туристы садятся в машину. Крым хотят посмотреть весь максимально, быть мобильными. И если раньше туристы прилетали на самолетах и арендовали автомобиль, то сейчас не менее 40% едут на своих»,

— делится наблюдениями Наталия Стамбульникова.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, всего в летний сезон гостей городов-курортов ждут более 10,7 тысячи средств размещения общей вместимостью 257 тысяч номеров:

«На лето уже забронировано практически 30% номерного фонда. В майские праздники планируем принять около 600 тысяч гостей — это на уровне прошлого года».

На сайте РЖД уже можно купить билеты в самый разгар сезона. Цена на поездки до курортов Краснодарского края из Москвы начинаются от 3,5 тысячи рублей в одну сторону. Дорога займет не менее суток.

Такие же условия по длительности и стоимости поездки предлагают на междугородних автобусных направлениях.

На чем добираться до морских курортов

Вместо регулярных авиарейсов в Крыму запустили дополнительный поезд Москва — Симферополь и обратно до конца апреля 2022 года, включая 1 и 2 мая. Ограничения в работе аэропортов продлено, однако в туристической отрасли готовятся к тому, что небо может быть закрыто весь сезон.

«С целью повышения транспортной доступности Крыма на период курортного сезона 2022 года при отсутствии воздушного сообщения ведется работа с Минтрансом России об увеличении подвижного состава и запуска дополнительных пассажирских поездов в направлении Крыма»,

— сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Добраться до Краснодарского края власти региона также предлагают на наземном транспорте. На базе аэропорта Сочи, единственного не закрытого в регионе, сформирован временный транспортный хаб.

«Сообщение между курортными городами края увеличено, в летний период Сочи и Анапу свяжут морские скоростные пассажирские перевозки на теплоходе «Комета» и катамаране «Гриффон», которые удачно стартовали в прошлом сезоне»,

— отметили в пресс-службе.

Другие направления

Ростуризм расширил программу субсидирования чартерных рейсов в этом году. Поддержку получили, в том числе регионы, где авиасообщение работает в прежнем режиме. С 12 июля туроператоры запускают авиарейсы в Грозный, откуда туристы смогут отправиться в путешествия по регионам Кавказа. Программа позволяет снизить стоимость туров в полтора-два раза.

«Мы предлагаем экскурсионные программы, позволяющие познакомиться с Чечней, Дагестаном, Северной Осетией, Ингушетией и Кабардино-Балкарией. Есть варианты межрегиональных маршрутов, включающие посещение нескольких регионов. Разработана программа, в рамках которой туристы будут отдыхать в Дагестане на побережье Каспийского моря и выезжать на экскурсии»,