Российский туроператор анонсировал доступные автобусные туры на Черное море

Как сообщает АТОР, туроператор «Интурист» запустит автобусные чартеры из Москвы на курорты Крыма, Краснодарского края и Абхазии.

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В зависимости от маршрута путешественникам предстоит провести в дороге от двадцати до двадцати шести часов.

В стоимость входит проезд на туристическом автобусе из Москвы до курорта и обратно, групповой трансфер от конечной точки маршрута до объекта размещения и обратно, проживание в выбранном отеле.

Объявленная стоимость от 20 тысяч рублей в неделю на двоих выглядит достаточно доступной. Для того, чтобы забронировать себе место в автобусе, россиянам понадобится ваучер «Интуриста», посадочный талон, паспорт, памятка и программа тура.