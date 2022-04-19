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6 часов назад

Российский туроператор анонсировал доступные автобусные туры на Черное море

Inc-News

Как сообщает АТОР, туроператор «Интурист» запустит автобусные чартеры из Москвы на курорты Крыма, Краснодарского края и Абхазии.

Российский туроператор анонсировал доступные автобусные туры на Черное море
Фото: motor1motor1

В зависимости от маршрута путешественникам предстоит провести в дороге от двадцати до двадцати шести часов.

В стоимость входит проезд на туристическом автобусе из Москвы до курорта и обратно, групповой трансфер от конечной точки маршрута до объекта размещения и обратно, проживание в выбранном отеле.

Объявленная стоимость от 20 тысяч рублей в неделю на двоих выглядит достаточно доступной. Для того, чтобы забронировать себе место в автобусе, россиянам понадобится ваучер «Интуриста», посадочный талон, паспорт, памятка и программа тура.

Пока в планах компании отправление автобусных чартеров дважды в неделю. Но специалисты не исключают, что при повышенной востребованности число туров нужно будет увеличивать.

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