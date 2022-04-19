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3 часа назад

Три лучших парка Москвы и Подмосковья, где можно отдохнуть

Даша Краснова

Необязательно далеко выезжать из города, чтобы провести выходные на свежем воздухе. "Рамблер" расскажет про три лучших парка Москвы и Подмосковья, в которых можно погулять и насладиться живописной природой.

Три лучших парка Москвы и Подмосковья, где можно отдохнуть
Фото: unsplash.comunsplash.com

Мещерский парк

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Парк Мещерский — это место, где гармонично сочетаются комфортная среда для спортивных занятий и семейного отдыха. Среди массивных древних дубов расположились удобные дорожки для прогулок, места для занятий йогой, кафе с блинами и выпечкой, большое озеро, множество скамеек и площадок для детей.

Людей здесь много, но и парк достаточно большой, поэтому всегда можно уединиться. Многие приезжают в Мещерский лес, чтобы покататься на велосипеде, а зимой — на лыжах. Также от Мещерского парка можно дойти до деревни Переделкино и погулять мимо дач, где жили и творили известные поэты и писатели.

Парк Казимира Малевича

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Известный художник супрематист Казимир Малевич часто бывал в окрестностях подмосковных поселков Немчиновка и Барвиха. Правительство Одинцовского района превратило любимые места художника в просторный парк. Здесь можно совместить отдых на природе, занятия спортом и знакомство с современными арт-объектами.

Почти на каждом шагу вас ожидают отсылки к творчеству художника: от мелких деталей до больших инсталляций парковой зоны. Одним из самых популярных объектов выставки «Белый лес» стала длинная красная дорожка, которая уходит почти на четверть километра вглубь леса. Здесь особенно понравится тем, кто любит ходить, так как в парке облагородили множество освещенных пешеходных дорожек.

Парк ВДНХ

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Сам по себе ВДНХ — это гигантский развлекательный комплекс с музеями, ярмарками и прекрасным парком, где можно полюбоваться достижениями советской эпохи. Кто-то предпочтет зайти в Музей Космонавтики, а кто-то выбереть покататься на лодке и съесть пиццу на необычной крутящейся лавочке.

В глубине паркка на ВДХН расположена экотропа, которая позволит взглянуть на природу с необычного ракурса. Мостки поднимают посетителей на уровень крон и ведут через листву деревьев, позволяя увидеть во всей красе заповедную Шереметьевскую дубраву, не нанося ей вреда. Чтобы погулять по экотропе в тишине и уединении, лучше выбираться в парк в будние дни.

Отдых в России,Казимир Малевич,ВДНХ,
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