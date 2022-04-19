Названы самые востребованные направления туризма в России

Представители Ростуризма поделились данными о самых востребованных направлениях для туризма среди россиян в 2022 году.

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Чтобы устроить культурный и познавательный вояж, большинство граждан стремится познакомиться с достоянием калининградских, самарских, нижегородских, казанских, суздальских и владимирских мест.

Чтобы поправить здоровье, многие предпочитают отправиться в SPA-комплекс в Тюмень, познакомиться с целебными свойствами Кавказских Минеральных Вод, Кубани, Башкортостана, северной столицы и Челябинской области.

В плане активного отдыха по-прежнему ведущие позиции держат алтайские, карельские, дальневосточные, сахалинские и камчатские курорты.