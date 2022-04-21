10 популярных городов для поездки на майские праздники

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие города популярны у паломников для пасхальных путешествий в России.Санкт-Петербург, Казань, Москва, Осташков, Петрозаводск, Дивеево, Ярославль, Великий Новгород, Бахчисарай и Владимир составили десятку популярных городов для путешествий на Пасху в 2022 году.

Фото: Новый Крым Новый Крым

По статистике сайта, туристы бронируют жильё от 2 до 4 ночи и тратят от 2,8 до 5,4 тысячи рублей в сутки.

Санкт-Петербург – 4710 р. / 4 ночи *

Казань – 4025 р. / 4 ночи

Москва – 4211 р. / 4 ночи

Осташков – 5431 р. / 3 ночи

Петрозаводск – 2749 р. / 4 ночи

Дивеево – 4750 р. / 3 ночи

Ярославль – 4292 р. / 2 ночи

Великий Новгород – 3639 р. / 2 ночи

Бахчисарай – 3080 р. / 2 ночи

Владимир – 3816 р. / 2 ночи Популярные города для паломнических поездок в майские праздники:

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность отдыха.