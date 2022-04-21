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43 минуты назад

10 популярных городов для поездки на майские праздники

Новый Крымиещё 1

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие города популярны у паломников для пасхальных путешествий в России.Санкт-Петербург, Казань, Москва, Осташков, Петрозаводск, Дивеево, Ярославль, Великий Новгород, Бахчисарай и Владимир составили десятку популярных городов для путешествий на Пасху в 2022 году.

10 популярных городов для поездки на майские праздники
Фото: Новый КрымНовый Крым

По статистике сайта, туристы бронируют жильё от 2 до 4 ночи и тратят от 2,8 до 5,4 тысячи рублей в сутки.

Популярные города для паломнических поездок в майские праздники:
  • Санкт-Петербург – 4710 р. / 4 ночи *
  • Казань – 4025 р. / 4 ночи
  • Москва – 4211 р. / 4 ночи
  • Осташков – 5431 р. / 3 ночи
  • Петрозаводск – 2749 р. / 4 ночи
  • Дивеево – 4750 р. / 3 ночи
  • Ярославль – 4292 р. / 2 ночи
  • Великий Новгород – 3639 р. / 2 ночи
  • Бахчисарай – 3080 р. / 2 ночи
  • Владимир – 3816 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность отдыха.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 9 мая 2021 года.

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