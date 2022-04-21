10 популярных городов для поездки на майские праздники

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие города популярны у паломников для пасхальных путешествий в России.Санкт-Петербург, Казань, Москва, Осташков, Петрозаводск, Дивеево, Ярославль, Великий Новгород, Бахчисарай и Владимир составили десятку популярных городов для путешествий на Пасху в 2022 году.
По статистике сайта, туристы бронируют жильё от 2 до 4 ночи и тратят от 2,8 до 5,4 тысячи рублей в сутки.
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность отдыха.
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 9 мая 2021 года.