Названы самые интересные направления для туристов в Севастополе

В управлении туризма Севастополя назвали самые интересные направления для туристов.

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Об этом сообщает ФАН.

«С 2018 года реализуется приоритетный проект «Терруар Севастополь», участниками которого являются 28 независимых винодельческих хозяйств», — отметили в управлении.

Также для туристов доступен маршрут «Большая Севастопольская тропа», проложенный вдоль скал, пляжей и достопримечательностей.