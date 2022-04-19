Названы самые интересные направления для туристов в Севастополе

В управлении туризма Севастополя назвали самые интересные направления для туристов.
Об этом сообщает ФАН.
«С 2018 года реализуется приоритетный проект «Терруар Севастополь», участниками которого являются 28 независимых винодельческих хозяйств», — отметили в управлении.
Также для туристов доступен маршрут «Большая Севастопольская тропа», проложенный вдоль скал, пляжей и достопримечательностей.
С 2020 года работает парк живой истории «Федюхины высоты», где представлено несколько аутентичных исторических площадок.