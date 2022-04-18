Как получить кэшбэк за отдых в 2022 году

Программа туристического кэшбэка стартовала в 2020 году, и с тех пор только набирала популярность. В 2022 году программа уже проводилась в два этапа. Первый продлился с 18 января по 28 февраля, при этом на отдых можно было уехать вплоть до 30 апреля, второй должен был пройти с 15 марта по 1 мая, но в связи с огромным спросом ее пришлось завершить досрочно, окончание программы перенесли на 15 апреля. Предполагается, что следующий этап программы будет объявлен осенью, но пока точных дат нет. Для тех, кто пока не знает, как работает программа туристического кэшбэка и как ей можно воспользоваться, когда она возобновит свою работу, — материал «Рамблера».

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Ростуризм предлагает всем россиянам воспользоваться программой туристического кэшбэка. Принять участие в программе может каждый, причем не один раз. Программа распространяется на готовые туры по России, круизы и проживание в отелях, пансионатах и санаториях.

pxhere.com

По данным Ростуризма, весной спрос увеличился в два раза, если сравнивать с зимним окном продаж с 18 января по 28 февраля 2022 года. А в сравнении с прошлым годом, россияне стали бронировать путешествия с кэшбэком в пять раз чаще. В 2022 году на реализацию программы туристического кешбэка будет выделено 5 млрд рублей.

Какие условия нужно выполнить

Отдых должен продлиться не менее трех дней (двух ночей).

Оплата онлайн картой «Мир».

Вернуть можно 20% от суммы, потраченной на бронирование, но не более 20 тысяч рублей.

Важный нюанс

Туристический кэшбэк начисляют в том случае, если бронировать туры по России, круизы и проживание в санаториях, пансионатах и отелях, которые представлены на сайте Мирпутешествий.рф. На том же сайте вы найдете список официальных партнеров программы, чтобы быть уверенными в том, что вы точно получите кешбэк.

Приятный бонус

Проводить можно любое количество транзакций. Если у вас есть возможность и желание отправляться в путешествия по России чаще, то кэшбэк можно получить столько раз, сколько вы поедете на отдых. Возврат денежных средств можно оформить за каждую поездку. Также нет ограничений и на количество участников поездки.

Что делать, чтобы получить туристический кэшбэк

Зарегистрировать карту в Программе лояльности платежной системы «Мир». Открыть сайт Мирпутешествий.рф и выбрать тур по России, круиз, отель, пансионат или санаторий, где вы хотите отдохнуть. Оплатить картой «Мир» у партнера программы — на сайте гостиницы, туроператора или агрегатора — полную стоимость тура или проживания в период действия программы.

В течение пяти рабочих дней с момента оплаты на карту «Мир» вернуться 20% от стоимости путешествия. Напомним, что максимальная сумма кэшбэка — 20 тысяч рублей.

pxhere.com

Программа рассчитана и на организованных туристов, которые предпочитают готовые туры, и на самостоятельных, которым нравится все планировать, искать, бронировать без помощи посредников.