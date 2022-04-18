На горных курортах Сочи введут единый ски-пасс

«В настоящее время проблему составляет недостаточность транспортного сообщения и пешей логистики. Важно ускорить создание соответствующей инфраструктуры, чтобы гостям было комфортно перемещаться на наших горнолыжных курортах»,

По его словам, приоритетными задачами также является обеспечение безопасности туристов на курортах и установление доступных тарифов. Отмечается, что к системе единого ски-пасса должны подключиться не только действующие курорты, но и вновь создаваемые. В частности, новый всесезонный «Долина Васта».