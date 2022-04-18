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1 час назад

На горных курортах Сочи введут единый ски-пасс

Lenta.ru

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, что на горном курорте Красная Поляна в Сочи введут единый ски-пасс. Координировать работу поручено корпорации «Туризм. РФ», передает «Интерфакс».

На горных курортах Сочи введут единый ски-пасс
Фото: Yann Allegre / UnsplashYann Allegre / Unsplash

«В настоящее время проблему составляет недостаточность транспортного сообщения и пешей логистики. Важно ускорить создание соответствующей инфраструктуры, чтобы гостям было комфортно перемещаться на наших горнолыжных курортах»,

— уточнил политик.

По его словам, приоритетными задачами также является обеспечение безопасности туристов на курортах и установление доступных тарифов. Отмечается, что к системе единого ски-пасса должны подключиться не только действующие курорты, но и вновь создаваемые. В частности, новый всесезонный «Долина Васта».

Кроме того, Чернышенко добавил, что к 2025 году планируется создать сеть соединительных канатных дорог между курортами.

«Также разрабатывается проект единой пешеходной зоны между тремя курортами, ж/д вокзалом и поселком Красная Поляна»,

— заключил он.

Отдых в России,Дмитрий Чернышенко,Правительство РФ,
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