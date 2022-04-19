В горах Дагестана реализуют крупнейший проект

К открытию в дагестанском селе Чох в Гунибском районе республики готовится туристический комплекс. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Проект станет одним из крупнейших в горах Дагестана.

«Одним из самых крупных инвестиционных проектов, реализуемых в горной зоне, является создание туристического комплекса "Чох — Россо" в Гунибском районе в ауле Чох»,

— рассказал зампредседателя правительства республики Муслим Телякавов.

По его словам, комплекс откроется в этом году. В селе уже построили гостиницу на 17 номеров, бунгало на 12 номеров, коттеджи на 4 номера, банный комплекс, парковку на 100 автомобилей и вертолетную площадку. Всего удалось создать 50 новых рабочих мест.