Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
2 часа назад

В горах Дагестана реализуют крупнейший проект

Lenta.ruиещё 2

К открытию в дагестанском селе Чох в Гунибском районе республики готовится туристический комплекс. Об этом сообщает ТАСС.

В горах Дагестана реализуют крупнейший проект
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Проект станет одним из крупнейших в горах Дагестана.

«Одним из самых крупных инвестиционных проектов, реализуемых в горной зоне, является создание туристического комплекса "Чох — Россо" в Гунибском районе в ауле Чох»,

— рассказал зампредседателя правительства республики Муслим Телякавов.

По его словам, комплекс откроется в этом году. В селе уже построили гостиницу на 17 номеров, бунгало на 12 номеров, коттеджи на 4 номера, банный комплекс, парковку на 100 автомобилей и вертолетную площадку. Всего удалось создать 50 новых рабочих мест.

Как отметил Телякавов, в этом году также будут введены в эксплуатацию два гостиничных корпуса в рамках реализации проекта туристического комплекса «Золотые пески»

Отдых в России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители