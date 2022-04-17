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1 час назад

Что лучше выбрать для отдыха — Лазаревское или Адлер

Мира Маркина

Лазаревское и Адлер — микрорайоны города-курорта Сочи, оба прекрасные и интересные: им есть что предложить туристам из России и других стран. Рассказываем о плюсах и минусах популярных туристических точек.

Что выбрать для отдыха — Лазаревское или Адлер: плюсы и минусы
Фото: unsplash.comunsplash.com

Адлер

commons.wikimedia.org

Плюсы

Разнообразные пляжи. На Черноморском прибережье преимущественно галечные и каменистые пляжи. Однако в Адлере обустраивают пляжи с более приятным песчаным и мелкогалечным покрытием.

Архитектура и инфраструктура. В распоряжении туриста все, что осталось после Олимпиады 2014 года: Олимпийский парк, стадион «Фишт», Большой ледовый дворец, обустроенные набережные, клубы и рестораны.

Удобней добраться. В Адлере работает как удобный аэропорт, до которого можно доехать за полчаса, так и железнодорожная станция с видом выходом на пляж. А из аэропорта до вокзала можно добраться на аэроэкспрессе.

Рядом с Абхазией. В прекрасную соседнюю страну можно добраться на машине, маршрутке или даже пешком.

Минусы

Много туристов. Увы, все вышеперечисленное привлекает не только вас, но и других туристов. Если вы любите людей и спокойно переносите толпы — отлично. Если нет, увы, придется выбрать что-то другое.

Пробки. Адлер — не самый широкий город, а потому постоянно страдает от пробок. Это надо учитывать, если вы постоянно опаздываете: особенно сильно «стоит» дорога по пути в аэропорт.

Лазаревское

commons.wikimedia.org

Плюсы

Не так много туристов. Лазаревское не так на слуху у российского туриста, как Адлер или Геленджик. Туристов здесь намного меньше.

Спокойная обстановка. Многие приезжают лечиться и отдыхать в санаториях, а потому люди максимально расслабленные и приветливые. Много интересной молодежи: в Лазаревском расположен пансионат для студентов МГУ.

Более чистые пляжи. Пляжи в Лазаревском очень убранные и аккуратные, если сравнивать с Адлером. Многие пляжи в частном владении у баз отдыха и санаториев, а потому их особенно тщательно охраняют.

Доступней жилье. В Адлере больше вариантов хостелов, отелей и домов отдыха, однако из-за высокого спроса в курортному сезону вариантов не остается. В Лазаревском снять приличную квартиру или отель можно за пару недель до отдыха.

Минусы

Дальше от Сочи. Расстояние между Лазаревским и Сочи — 68 км. В самом городе есть ж/д станция, но из аэропорта до Лазаревского добираться долго и по пробкам.

Галечные пляжи. В отличие от Адлера, покрытие пляжей в Лазаревском не разнообразное: почти все усеяны средними и мелкими камнями.

Вывод

Если вы хотите быстро слетать на море и отдохнуть пару дней, выбирайте Адлер: удобная инфраструктура и концентрация культуры поможет максимально эффективно провести выходные.

Если же вы едете в заслуженный отпуск с семьей и хотите максимально отвлечься от мирской суеты, вам больше подойдет спокойный и отдаленный район Лазаревское.

Отдых в России,МГУ,
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