«Никаким Альпам не снилось»: что делать на майские на Кавказе

В 2022 году вопрос путешествий за границу сильно затрудняется. Визы, валюта, ковидные ограничений — многим россиянам не хочется сталкиваться с такими трудностями. Хорошо, что российским туристам всегда доступен Кавказ. "Рамблер" разбирался, какие места обязательны к посещению на майские праздники.

Фото: Pixabay Pixabay

Самые красивые места ждут россиян на Северном Кавказе. В Дагестане туристы особенно любят Сулакский каньон — глубочайший каньон Европы, расположенный в Дагестане в долине реки Сулак. Каньон находится в 55 километрах от Махачкалы и ежегодно привлекает сюда сотни тысяч туристов.

Tripadvisor.com

"Ребята, это лучше Швейцарии! величественные кавказские горы, лазурная река Сулак, невероятный воздух. Обязательно к посещению!", — делятся туристы.

Еще одна живописная республика в России — Северная Осетия. Одна из самых востребованных локаций здесь — Фиагдонское ущелье, примерно в 40 минутах от Владикавказа.

Tripadvisor.ru

"Если ехать туда к обеду и спускаться во второй половине дня со стороны горного Урсдона, увидите, как солнце начнет золотить коров, разбросанных по нежным склонам ущелья. Это пейзаж никаким Альпам и не снился. А местами даже напоминает национальные парки Новой Зеландии...", — рассказывают туристы на сервисе tripadvisor.ru.

Ну и конечно, самой живописной республикой на Северном и Южном Кавказе многие считают Абхазию. Несмотря на экономические проблемы, здешняя природа сравнима с самыми райскими уголками земля. Вся страна простирается между морем и горами. Море здесь лазурное, во многих местах с песчаным пляжем, а горы почти круглый год пушистые и зеленые.

Самое популярное место в Абхазии – озеро Рица, вполне может конкурировать с итальянским озером Комо. Невероятно красивое, кристально чистое озеро в окружении величественных гор.

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Не стоит обходить вниманием и Восточную Абхазию. В зеленом заброшенном городе Ткуарчал прячутся красивейшие водопады, которые легко составят конкуренцию распиаренным водопадам на Бали.