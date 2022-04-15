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3 часа назад

Российские курорты предупредили о возможном мусорном коллапсе из-за наплыва туристов

TourDom

Российский экологический оператор (РЭО) перед началом высокого сезона обратился к наиболее востребованным у туристов регионам РФ с просьбой активизировать работу по уборке и вывозу мусора. В противном случае на курортах может случиться настоящий коллапс. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Курорты РФ предупредили о возможном мусорном коллапсе из-за наплыва туристов
Фото: TourDomTourDom

В РЭО отметили, что в прошлом году субъекты РФ с туристическими целями посетили 58 млн россиян. Очевидно, что летом в связи с новыми ограничениями на рейсы за рубеж и санкциями турпоток на курорты может существенно увеличиться, а на коммунальные службы, занимающиеся вывозом отходов, ляжет большая нагрузка.

«В связи с этим призываем регионы активизировать службы по вывозу твердых отходов на время высокого сезона, а туристов – убирать за собой и по возможности сортировать отходы», – заявил глава организации Денис Буцаев.

РЭО предупреждает, что некачественная работа может привести к настоящему мусорному коллапсу на курортах. Чтобы его избежать, необходимо оборудовать дополнительные площадки для накопления отходов в местах отдыха путешественников и привлекать волонтеров для уборки мусора, особенно в зонах с восприимчивой экологией, на Байкале, Алтае, Черноморском побережье и т. д.

Отдых в России,Денис Буцаев,
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