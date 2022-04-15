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3 часа назад

Крым в ТОПе популярности на майские праздники

Новый Крым

Крым традиционно пользуется у россиян повышенным спросом в майские праздники.

Крым в ТОПе популярности на майские праздники
Фото: источник: Пресс-служба Минкурортов и туризма РКисточник: Пресс-служба Минкурортов и туризма РК

По данным российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, Ялта входит в тройку популярных мест для отдыха с детьми на майских каникулах. В курортной столице Крыма путешественники в среднем бронируют 8 ночей и тратят на проживание порядка 4 руб в сутки.

Крым также опережает другие популярные курорты по доступности отдыха в санаториях на майские праздники. Так, по данным портала бронирования Санатории-России.рф, в Крыму путёвка в санаторий в первую декаду мая обойдётся в среднем в 4,4 руб в сутки за проживание, питание и лечение.

"Уровень бронирований многих санаториев Крыма составляет порядка 70%, что доказывает, что период оздоровления наиболее оптимальный сейчас – весна, осень, возможно, зимний период", – отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его словам, за январь-март турпоток превысил 500 тыс. человек – это чуть ниже, чем за аналогичный период предыдущего года, что связано с ограничением авиасообщения.

"В целом, Крым ожидает более 9 млн туристов в этом году, а уровень бронирования летнего периода сохранен на уровне предыдущего года", – сказал Вадим Волченко.

Министр также отметил, что для успешного сезона на Юге России есть все возможности. Несмотря на логистические сложности, которые непременно будут сняты, россияне быстро адаптировались к изменениям в передвижении по стране, ж/д и автосообщение компенсирует временные ограничения в полетах.

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Отдых в России,Вадим Волченко,
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