Названы самые популярные российские города по бронированию отелей с кешбэком

Самым популярным российским городом по бронированию отелей по программе туристического кешбэка в период 15 марта по 15 апреля стал Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

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«В период с 15 марта по 15 апреля наиболее востребованы были бронирования гостиниц в Санкт-Петербурге. Доля заказов составила 27 процентов», — говорится в сообщении. Второе место заняла Москва (22,3 процента), третье — Сочи (15 процентов). Далее следуют Казань (9,2 процента), Нижний Новгород (5 процентов), Волгоград (2,3 процента), Калининград (2,1 процента), Екатеринбург (1,7 процента), Краснодар (1,4 процента) и Уфа (1,3 процента).

Отмечается, что средний чек на размещение по наиболее популярным внутрироссийским направлениям составил около 16,4 тысячи рублей. При этом наиболее высокие цены на проживание зафиксированы в Сочи — 28,9 тысячи рублей, Калининграде — 26,1 тысячи рублей и в Казани — 21,4 тысячи рублей. Дешевле всего отдохнуть можно в отелях Краснодара (9,1 тысячи рублей), Волгограда (10,6 тысячи рублей) и Екатеринбурга (10,7 тысячи рублей).